Те, які світлини ви виставляєте у додатках для знайомств, має справді вирішальне значення, стверджує авторка книги "Як не вмерти на самоті" Логан Урі, яка також вивчає взаємостосунки у команді популярного додатка для побачень Hinge.

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У подкасті "Kinda Sorting Dating" вона дала кілька порад, які допоможуть вам підібрати справді вдале фото для знайомств.

Відмовитись від селфі

Здається, що поставити на головне фото селфі – це найпростіше, адже там добре видно обличчя, та й особливо старатись для світлини не треба. Проте за спостереженнями Логан селфі погано працюють, вони не приваблюють.Особливо вона застерігає від селфі у спортзалі, мовляв, їх ніхто не любить.

Селфі – не найкраща ідея для додатку знайомств / Фото Unsplash

Не намагайтесь також сховатись за сонцезахисними окулярами чи фільтрами – при зустрічі вас все одно побачать такою, як ви є в реальності.

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Додайте різноманіття

Виставляти лише селфі, фото у купальнику чи на роботі – це груба помилка.

Фото мають показувати вас у повний зріст; за заняттям, яке вам подобається; з друзями та родиною. Вони мають додавати різноманітності й розповідати про вас історію,

​– каже Логан

Правильно обирайте, з ким фотографуватись

Експертка не радить виставляти у профіль фото, на якому ви позуєте з другом чи подругою, які очевидно мають кращий вигляд, ніж ви. Можливо, у вас був поганий день чи ви не виспались, а ваша подруга поруч на фото була тоді "при повному параді". Людина, яка вас ще не знає, швидше за все, не зверне у такому випадку на вас увагу.

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Хоч це може звучати й жорстоко, але Логан радить обирати фото, де ви явно маєте кращий вигляд за людей поруч з вами – це збільшить ваші шанси на знайомство.