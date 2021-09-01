Суть роботи досить проста: блогер Ксав’єр пропонує хлопцям перевірити, чи їхні дівчата готові знайомитися з кимось іншим. Він спеціально фліртує з ними у переписках, а потім скидає скриншоти хлопцям.

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Здається, а хто взагалі готовий заплатити за це гроші? Досить "брудна" й дивна робота. Але ні. Ксав’єр стверджує, що отримує близько 100 прохань на день на перевірку. Вона коштує 10 доларів. Хоча люди частенько платять більше: одного разу він отримав аж 750 доларів.

Я отримую не менше 200 доларів кожного дня. Інколи можу перевіряти просто так, але багато людей пишуть мені про це. Тому я не розумію, для чого мені робити це безплатно, якщо я можу отримати за це гроші… Але справа не лише в грошах. Я допомагаю людям і вважаю, що роблю правильні вчинки, – стверджує хлопець.

Деякі переписки хлопець публікує у своєму тіктоці. Станом на зараз він опублікував аж 181 відео із перевірками.

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Як все відбувається

Перше відео із перевіркою набрало на його тіктоці майже 900 тисяч переглядів. Хлопець звернувся до Ксав’єра, бо побачив, що кохана дивно себе поводила останнім часом. Блогер погодився з нею пофліртувати.

Переписка із незнайомкою:

Привіт.

Привіт, у мене є хлопець…

Тю, і відколи це стало проблемою?

Ой, зупинися.

Не грайся зі мною і дай мені свою сторінку в Snapchat.

А як же мій хлопець…

Це буде нашим маленьким секретиком.

Хаха, добре, я скажу, що ти мій старий друг.

Попри такий неоднозначний контент, Ксав’єр зумів набрати багато підписників в тіктоці. Зараз за ним стежать майже 360 тисяч людей.