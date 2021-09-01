Суть работы достаточно проста: блогер Ксавьер предлагает ребятам проверить, готовы ли их девушки знакомиться с кем-то другим. Он специально флиртует с ними в переписке, а затем сбрасывает скриншоты ребятам.

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Кажется, кто вообще готов заплатить за это деньги? Достаточно "грязная" и странная работа. Но нет. Ксавьер утверждает, что получает около 100 просьб в день на проверку. Она стоит 10 долларов. Хотя люди часто платят больше: однажды он получил аж 750 долларов.

Я получаю не менее 200 долларов каждый день. Иногда могу проверять просто так, но многие люди мне пишут об этом. Поэтому я не понимаю, зачем мне делать это бесплатно, если я могу получить за это деньги... Но дело не только в деньгах. Я помогаю людям и считаю, что делаю правильные поступки, – утверждает парень.

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Как все происходит

Первое видео с проверкой набрало на его тиктоке почти 900 тысяч просмотров. Парень обратился к Ксавьеру, ибо увидел, что любимая странно себя вела в последнее время. Блогер согласился с ней пофлиртовать.

Переписка с незнакомкой:

Привет.

Привет, у меня есть парень...

Тю, и с каких пор это стало проблемой?

Ой, остановись.

Не играй со мной и дай мне свою страницу в Snapchat.

А как же мой парень...

Это будет нашим маленьким секретики.

Хаха, хорошо, я скажу, что ты мой старый друг.​

Несмотря на такой неоднозначный контент, Ксавьер сумел набрать много подписчиков в тиктоке. Сейчас за ним следят почти 360 тысяч людей.