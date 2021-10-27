Далеко не вся косметика може витримати випробування вечерею та напоями. Звісно, хорошим варіантом для застілля буде стійка матова помада або ж тінт для губ, які триматимуться хоч цілий день. Проте для чого себе обмежувати? Якщо хочеться насолоджуватись не тільки хорошим вином і виглядом чистого келиха, а й ідеальним макіяжем, варто знати про одну маленьку хитрість.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Хто б міг подумати, що розв'язання цієї проблеми таке елементарне: потрібно лише змочити краєчок келиха, перш ніж спробувати вино. Як зробити це швидко та непомітно? Просто його облизати.

Спочатку ця пропозиція може звучати досить дивно – хто ж наважиться облизувати келих перед усіма гостями? Та в реальності це не виглядає так божевільно, як може здаватись на перший погляд. Після кількох спроб вдома, ви навчитесь робити це непомітно й на людях, а на вашому келиху більше ніколи не буде некрасивих плям від помади.

Перш ніж куштувати вино, спробуйте змочити краєчок келиха / Фото Pexels

Чому це працює

Якщо ви колись пробували налити олію у воду, то спостерігали, що вода й жири не змішуються між собою. Через це, до прикладу, заправка для салату з часом стікає, якщо страва трохи постоїть. З цієї ж причини помада ніколи не залишить слідів на мокрому келиху, адже більшість помад містять у собі, крім інших компонентів, віск, олії та жири.

Неймовірні виноробні, вражаючі факти про вино та практичні поради – дізнавайтесь про найцікавіші новинки у світі вина та поповнюйте свою винну колекцію в інтернет-магазині SHABO.

Пам’ятайте про один нюанс

Щоб не залишити плямам від помади ні найменшого шансу, доведеться легенько проводити язиком по краю келиха щоразу перед наступним ковтком вина.

Цікаво Ви робили це неправильно: як насправді потрібно тримати келих з вином

Та якщо ви шанувальниця глянцевих, нестійких помад, і не хочете, щоб всі гості побачили червоний відбиток ваших губ на келиху вина, просто наважтесь наступного разу спробувати цей лайфхак – це зовсім нескладно і дійсно працює!