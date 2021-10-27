Без слідів косметики: лайфхак для жінок, як не забруднити келих з вином помадою

Ці плями від косметики на келиху з вином виглядають зовсім неестетично, особливо на важливій діловій зустрічі. На щастя, існує на диво простий спосіб зробити так, щоб ваша неймовірна помада залишалась там, де їй найкраще місце – на ваших вустах.

Далеко не вся косметика може витримати випробування вечерею та напоями. Звісно, хорошим варіантом для застілля буде стійка матова помада або ж тінт для губ, які триматимуться хоч цілий день. Проте для чого себе обмежувати? Якщо хочеться насолоджуватись не тільки хорошим вином і виглядом чистого келиха, а й ідеальним макіяжем, варто знати про одну маленьку хитрість.

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Хто б міг подумати, що розв'язання цієї проблеми таке елементарне: потрібно лише змочити краєчок келиха, перш ніж спробувати вино. Як зробити це швидко та непомітно? Просто його облизати.

Спочатку ця пропозиція може звучати досить дивно – хто ж наважиться облизувати келих перед усіма гостями? Та в реальності це не виглядає так божевільно, як може здаватись на перший погляд. Після кількох спроб вдома, ви навчитесь робити це непомітно й на людях, а на вашому келиху більше ніколи не буде некрасивих плям від помади.

Перш ніж куштувати вино, спробуйте змочити краєчок келиха / Фото Pexels

Чому це працює

Якщо ви колись пробували налити олію у воду, то спостерігали, що вода й жири не змішуються між собою. Через це, до прикладу, заправка для салату з часом стікає, якщо страва трохи постоїть. З цієї ж причини помада ніколи не залишить слідів на мокрому келиху, адже більшість помад містять у собі, крім інших компонентів, віск, олії та жири.

Пам’ятайте про один нюанс

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Щоб не залишити плямам від помади ні найменшого шансу, доведеться легенько проводити язиком по краю келиха щоразу перед наступним ковтком вина.

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Та якщо ви шанувальниця глянцевих, нестійких помад, і не хочете, щоб всі гості побачили червоний відбиток ваших губ на келиху вина, просто наважтесь наступного разу спробувати цей лайфхак – це зовсім нескладно і дійсно працює!