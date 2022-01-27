Без жодного розрізу і розриву: чоловік зробив двох паперових лицарів з одного аркушу паперу

На підготовку цієї роботи у художника з Фінляндії пішло понад 2 років. А на створення – 109 годин, і варто додати, що процес, який він зафільмував, і результат вражають.

Юхо Конккеля – оригамі-художник з Фінляндії. Він спеціалізується на створенні лицарів з паперу. Відео створення робіт Юхо публікує на власному ютюб-каналі, який налічує понад 5 мільйонів підписників.

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Нещодавно він опублікував відео нового витвору. Це дуель двох паперових лицарів з одного аркушу паперу – художник вважає цю роботу однією з найскладніших.

Щоб перетворити квадратний аркуш паперу 95 на 95 сантиметрів, Юхо понад 2 років розробляв проєкт. А процес складання фігурки розміром близько 25 на 20 на 20 сантиметрів зайняв 109 годин.

Я розробив понад 25 версій шаблону складання, щоб переконатися, що він працює правильно і всі деталі виконані правильно. Ця частина не порушувала ніяких фізичних законів, але у неї було безліч технічних проблем, які необхідно було подолати,

– розповів Юхо Конккеля.

Щоб довести, що оригамі насправді з одного аркушу паперу та без жодного розрізу чоловік весь процес складання знімав на відео.

Процес складання оригамі: дивитись відео

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Під час підготовки та попереднього складання фігури Юхо Конккеля 5377 разів складав аркуш. Крім того, він розробив понад 25 версій шаблону складання, щоб переконатися, що всі деталі виконані правильно. Це дало йому розуміння, як домогтися симетрії фігур, де розмістити всі згини на аркуші, щоб це не призвело до появи додаткових шарів і не зробило деталі надмірно товстими тощо.

Це дійсно блискуча робота!