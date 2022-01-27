Юхо Конккеля – оригами-художник из Финляндии. Он специализируется на создании рыцарей из бумаги. Видео создания работ Юхо публикует на собственном ютюб-канале, который насчитывает более 5 миллионов подписчиков.

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Недавно он опубликовал видео нового произведения. Это дуэль двух бумажных рыцарей из одного листа бумаги – художник считает эту работу одной из самых сложных.

Чтобы превратить квадратный лист бумаги 95 на 95 сантиметров, Юхо более 2 лет разрабатывал проект. А процесс сборки фигурки размером около 25 на 20 на 20 сантиметров занял 109 часов.

Я разработал более 25 версий шаблона сборки, чтобы убедиться, что он работает правильно и все детали выполнены правильно. Эта часть не нарушала никаких физических законов, но у нее было множество технических проблем, которые необходимо было преодолеть,

– рассказал Юхо Конккеля.

Чтобы доказать, что оригами на самом деле из одного листа бумаги и без всякого разреза мужчина весь процесс сборки снимал на видео.

Процесс складывания оригами: смотреть видео

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Во время подготовки и предварительного складывания фигуры Юхо Конккеля 5377 раз складывал лист. Кроме того, он разработал более 25 версий шаблона сборки, чтобы убедиться, что все детали выполнены правильно. Это дало ему понимание, как добиться симметрии фигур, где разместить все сгибы на листе, чтобы это не привело к появлению дополнительных слоев и не сделало детали чрезмерно толстыми и тому подобное.

Это действительно блестящая работа!