Він і не мріяв: фотограф перетворив безхатька на справжню модель – фото

Нігерійський дизайнер Афолабі поділився незвичайним випадком на фотосесії. Професійна модель саме запізнювалась на зйомку, коли команда помітила молодого безхатька, який спав під мостом. Вони зробили йому пропозицію, від якої той не зміг відмовитись.

Афолабі запропонував йому спробували себе у якості моделі. Хлопець назвався Алі та з радістю вхопився за таку можливість. Результатами фотосесії дизайнер поділився на своїй сторінці у Твіттері.

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Ще нещодавно хлопець просто спав на камінні під мостом разом зі своїми друзями, а вже за пів години його життя повністю зміниться. Ніхто й не думав, що знімки вийдуть настільки чудовими, ніби Алі усе життя цим займався.

Його вдягнули у дизайнерський зелений костюм та чорну водолазку – і звичайний безхатько враз перетворився на професійну модель. Одяг дуже вдало підкреслив його зовнішність, а сам Алі легко та невимушено позував для фотографа.

Як відбувалась зйомка / Фото @afolabi_lagos

Результати фотосесії / Фото @afolabi_lagos

Афолабі опублікував відео з бекстейджу та зізнався, що його неабияк вразила зовнішність Алі. Він вважає, що у хлопця велике майбутнє.

Мені здається, що Алі народжений для цього. Його позування, статура та відтінок шкіри просто ідеальний,

– розповідає дизайнер

У коментарях читачі дизайнера також у захваті від яскравої зовнішності Алі та його незвичайної історії:

"Вау, він приголомшливий"

"Йому навіть не потрібно практикуватись"

"Його шкіра така гарна"

"Я сподіваюсь, що цей випадок дасть йому шанс змінити життя"

"Він виглядає так, ніби щойно зійшов з подіуму"

Згодом хлопець у якості моделі-початківця створив власну сторінку в інстаграмі та опублікував ці фото на новоствореній сторінці у Твіттері з підписом: "Мене звуть Алі, і я народжений бути великим"