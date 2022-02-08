Білі вина, які вам варто спробувати: цікава добірка

Ви поціновувач якісного білого вина? Ось 4 особливих варіанти, які здатні по-справжньому здивувати. Такого ви ще точно не пробували!

Цього разу обійдемося без класичних сортів білого винограду на кшталт Шардоне, Совіньйон Блану тощо. Звернімо увагу на не менш особливі та якісні білі вина з відомих регіонів, які подарують незабутні враження. Гайда розвивати свій винний смак разом із Life 24!

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Сухий Токай (Угорщина)

Регіон Токай знаменитий своїми солодкими винами. Утім, звідти можна спробувати й більш "екзотичні" варіанти. До прикладу, багато тамтешніх виноробів виробляють сухе вино.

Основний сорт винограду на тамтешніх землях Фурмінт здивує вас збалансованим солодко-пряним смаком та дійсно високою кислотністю. До слова, деякі вина з цього винограду мають чудовий потенціал до довгого зберігання.

Вино Tokaji Szamorodni 1969 / Фото antikwein.de

Семільйон з Долини Хантер (Австралія)

Такі вина також можна зберігати десятиліттями. З роками Семільйон прекрасно розкриється й здивує вас величним медовим смаком, у якому відчуватимуться горіхово-солом’яні нотки. До речі, зазвичай вина з цього регіону не сильно міцні – 10-11 %. Це одні з найменш алкогольних варіантів, які можна відшукати.

Ельзаські білі вина

Історичний французький регіон Ельзас межує на кордоні з Німеччиною, тому не дивно, що відчувається вплив тамтешніх виноробних традицій. Саме там можна знайти величезну кількість білих вин з Піно Гріджіо, Піно Блану тощо. Утім, у французів свій підхід до виноробства. Зверніть увагу на Рислінг. Хоч в німецьких краях традиційно його роблять солодким, в Ельзасі навпаки виготовляють сухий Рислінг.

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Рислінг з Ельзасу / Фото виноробня Pierre Frick

Білі вина Орегону

Зазвичай, коли говорять про виноробні Орегону, то одразу згадують за червоні Піно Нуари. Але білі вина там теж виготовляють! Зверніть увагу, окрім класичних Піно Грі та Шардоне, на Арнеїс, Віоньє тощо.