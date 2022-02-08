На этот раз обойдемся без классических сортов белого винограда Шардоне, Совиньон Блана и т.д. Обратите внимание на не менее особые и качественные белые вина из известных регионов, которые подарят незабываемые впечатления. Айда развивать свой винный вкус вместе с Life 24!
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Сухой Токай (Венгрия)
Регион Токай знаменит своими сладкими винами. Впрочем, оттуда можно попробовать и более экзотические варианты. К примеру, многие тамошние виноделы производят сухое вино.
Основной сорт винограда на землях Фурминт удивит вас сбалансированным сладко-пряным вкусом и действительно высокой кислотностью. К слову, некоторые вина из этого винограда имеют отличный потенциал для долгого хранения.
Вино Tokaji Szamorodni 1969 / Фото antikwein.de
Семильон из Долины Хантер (Австралия)
Такие вина можно хранить десятилетиями. С годами Семильон прекрасно раскроется и удивит вас величественным медовым вкусом, в котором ощущаются орехово-соломенные нотки. Кстати, обычно вина из этого региона не сильно крепкие – 10–11%. Это одни из наименее алкогольных вариантов, которые можно найти.
Эльзасские белые вина
Исторический французский регион Эльзас граничит на границе с Германией, поэтому не удивительно, что чувствуется влияние местных винодельческих традиций. Там можно найти огромное количество белых вин из Пино Гриджио, Пино Блана и т.д. Впрочем, у французов свой подход к виноделию. Обратите внимание на Рислинг. Хотя в немецких краях традиционно его делают сладким, в Эльзасе наоборот производят сухой рислинг.
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Рислинг из Эльзаса / Фото винодельни Pierre Frick
Белые вина Орегона
Обычно, когда говорят о винодельнях Орегонах, то сразу вспоминают за красные Пино Нуары. Но белые вина там тоже производят! Обратите внимание, кроме классических Пино Гри и Шардоне, Арнеис, Вионье и т.д.