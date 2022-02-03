В октябре 2021 года состоялась премьера фильма Fleur de Miraval "ER2", рассказывающего о приключениях голливудского актера Брэда Питта в мире шампанского и вина. Подробнее о новом напитке и его стоимости рассказываем дальше.

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Новое розовое шампанское Брэда Питта

В прошлом году в свет вышел первый вкус розового шампанского "Fleur de Miraval". Над его созданием работали почти год ведущие виноделы вместе с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, совладельцами Château Miraval в Провансе. Винодельня с 2012 года производит известные прованские розовые вина.

К созданию нового вина приступили сразу после того, как Tenute del Mondo, дочерняя компания Stoli Group, приобрела 50% акций Château Miraval у Анджелины Джоли.

Мы очень рады, что имеем возможность вместе с Брэдом Питтом курировать их удивительные винтажи,

– делится Демиан МакКинни, генеральный директор Stoli Group.



Уникальное Fleur de Miraval ER2 от Брэда Питта / Фото Fleur de Miraval

В название второй версии шампанского добавили новые символы "ER2", что позволяет понять, что вино эксклюзивное и розовое. К изготовлению Fleur de Miraval ER2 также привлекли известного производителя шампанского Пьера Петерса, винодельческую семью Perrin.

Для новой версии использовали и специальные ингредиенты: основу шампанского составляет винный урожай 2017 года.

Это вторая версия на 75% состоит из шардоне всех возрастов и получает преимущества от богатства 2012 года. Винтаж и идеальный баланс урожая 2014 года,

– объясняют создатели розового Fleur de Miraval.

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Остальные 25% приходится на молодые сорта Пино Нуар из теруара Vertus.

В прошлом году я был поражен успехом нашего первого вина. С ER2 мы раздвинули границы еще дальше, мы создали новые границы качества,

– рассказывает Брэд Питт.