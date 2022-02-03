У жовтні 2021 року відбулась прем'єра фільму Fleur de Miraval "ER2", який розповідає про пригоди голлівудського актора Бреда Пітта у світі шампанського та вина. Детальніше про новий напій та його вартість розповідаємо далі.

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Нове рожеве шампанське Бреда Пітта

Минулого року у світ вийшло Перший смак рожевого шампанського "Fleur de Miraval". Над його створенням працювали майже рік провідні винороби разом із Бредом Піттом та Анджеліною Джолі, які були співвласниками Château Miraval у Провансі. Виноробня з 2012 року виготовляє відомі прованські рожеві вина.

Створення нового вина розпочали одразу після того, як Tenute del Mondo, дочірня компанія Stoli Group, придбала 50% акцій Château Miraval у Анджеліни Джолі.

Ми дуже раді, що маємо можливість разом з Бредом Піттом курувати їхні надзвичайні вінтажі,

– ділиться Деміан МакКінні, генеральний директор Stoli Group.



Унікальне Fleur de Miraval ER2 від Бреда Пітта / Фото Fleur de Miraval

У назву другої версії шампанського додали також нові символи "ER2", що дозволяє зрозуміти, що вино ексклюзивне та рожеве. До виготовлення Fleur de Miraval ER2 також залучили відомого виробника шампанського П'єра Петерса, виноробну сім'ю Perrin.

Для нової версії використали і особливі інгредієнти: основу шампанського складає винний урожай 2017 року.

Це друга версія на 75% складається з шардоне різного віку і отримує переваги від багатства 2012 року. Вінтаж і ідеальний баланс урожаю 2014 року,

– пояснюють творці рожевого Fleur de Miraval.

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Інші 25% припадає на молоді сорти Піно Нуар із теруару Vertus.

Минулого року я був вражений успіхом нашого першого вина. З ER2 ми розсунули межі ще далі, ми створили нові кордони для якості,

– розповідає Бред Пітт.

Вартість однієї пляшки Fleur de Miraval ER2 від Бреда Пітта становить 320 євро.