Не лише певні актори здатні красти серця своїх глядачів. Часом режисери можуть повністю закохати у свої стрічки та змусити людей розчинятись щоразу під час перегляду. Так трапилось і з цими фанатами фільму "Сутінки".

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Повторили весілля з "Сутінок"

У мережі все більшого резонансу набувають фото з весілля молодої пари, які вирішили повністю повторити сцену з фільму "Сутінки Сага: Світанок – Частина 1". Молоді люди організували масштабне святкування у стилі вампірів. Таку ідею підтримали і всі гості.



Зіграли весілля у стилі "Сутінок" / Фото з інстаграму

Найбільше уваги наречена приділила своєму образу. Для цієї події дівчина замовила унікальну весільну сукню, як у головної героїні фільму Белли. Її вишукане вбрання було точною копією: мінімалістична атласна сукня була вміло доповнена мереживом та рядом ґудзиків на спині, а човниковий виріз додав образу елегантності. Волосся вона зібрала у ніжну зачіску, а зверху почепила фату, як у героїні. У руках в неї був білий букет з квітів. Доповнили образ нареченої неймовірні прикраси, зокрема масивна каблучка, яку також носила Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу Свон.

Кожна кнопка, кожна деталь – це все було ідеально,

– згодом написала наречена.



Дівчина в образі героїні Белли / Фото з інстаграму

Не менш важливими на святкуванні були й декорації, які також стали вмілим повторенням фільму. Декоратори створили справжню казку посеред лісу. Вони оздобили прохід зеленою килимовою доріжкою, зверху повісили білі квіткові комбінації, а вінчання відбувалась на фоні ніжної арки. Святкові столи також були у стилі "Сутінок".



Декорації, як у фільмі "Сутінки" / Фото з інстаграму

Гості радо підтримали тематику весілля та вміло перевтілились у героїв фільму. Особливо вразили подруги нареченої, які повністю повторили образи Еліс та Розалі. Батько нареченої також став справжнім Чарлі Своном та відрости для цієї події вуса.



Батько також вирішив перевтілитись / Фото з інстаграму



Подруги нареченої Еліс та Розалі / Фото з інстаграму

Загальна атмосфера весілля була дуже особливою, а молодята почувались щасливими, що змогли відтворити святкування зі своєї улюбленої стрічки та провести день серед блідолицих "вампірів".

Раніше вже немало пар намагались відтворити на своєму весіллі естетику "Сутінок". Ділимось фотодобіркою, як їм це вдалось.



Повторили весілля з "Сутінок" / Фото F otokto



У ролі Белли та Едварда / Фото з інстаграму



Відтворили образи героїв з фільму "Сутінки" / Фото з інстаграму



Неймовірні образи / Фото Npwedding



Декорації, як у стрічці про вампірів / Фото Npwedding

