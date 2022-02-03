У цих членів сім'ї точно гарне почуття гумору. У матеріалі ми зібрали 11 кумедних ситуацій, які знатно потішили рідних та користувачів мережі.
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Кумедне сімейне життя
Цей татусь, очевидно, боявся, що про нього забудуть. Тому подарував усім членам сім'ї календар зі своїми фото.
Батько з почуттям гумору / Фото Reddit
Ця мама досі не може звикнути, що живе у сім'ї, де завжди треба бути готовим до таких "сюрпризів" у дзеркалі заднього виду. Вона знатно налякалась різдвяної іграшки.
Кумедно-страшна ситуація / Фото Reddit
Жінка вирішила самостійно поміняти фільтри у вентиляційній трубі і побачила це. Її здивуванню не було меж.
"Привіт" з вентиляційної труби / Фото Reddit
У цій сім'ї точно не буває скучно. Мати вирішила здивувати рідних і організувала для них домашній концерт з двійником Елвіса Преслі.
Сімейний концерт, про який нікого не попередили / Фото Reddit
А це звичайна ковдра, яку залишили сохнути на стільці, щоправда, вночі чоловік подумав зовсім інше…
Яка "страшна" ковдра / Фото Reddit
А це фото досі викликає сміх у всіх членів сім'ї і сльози у нареченої. Їй залишалось кілька кроків до вівтаря, коли батько сказав "у мене що, впали штани?".
Наречена у відчаї / Фото Reddit
Допитливі родичі з нетерпінням чекали фото з нового будинку, тому молода сім'я вирішила вразити всіх креативом і надіслала це.
Зробили креативні фото нового дому / Фото Reddit
Свекруха вирішила погостювати у дітей 3 тижні, але за кілька днів вона отримала букет із запискою від свого чоловіка "Допоможи мені".
Оригінальне прохання про допомогу / Фото Reddit
У цієї мами екскурсія точно вдалась: вона вирішила дослідити кожен куточок у новому місті.
Дуже кумедне фото / Фото Reddit
Хлопець вирішив погостювати кілька днів у батьків, а коли зайшов у свою кімнату, побачив це.
Мати купила оригінальну постіль для сина / Фото Reddit
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Цей чоловік хотів здивувати дружину новим авто, але у нього не вистачило грошей. Тому він просто прикипів бант на старе.
Дружина, здається, не оцінила жарт / Фото Reddit