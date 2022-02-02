Така оригінальна творчість зробила Арда популярний у соцмережах. На його сторінку в інстаграмі зараз підписані понад 300 тисяч людей. Морган Фрімен, Бред Пітт, Кейт Вінслет – Ард "попрацював" вже з багатьма знаменитостями. Гайда дивитися атмосферну добірку разом з Life 24!
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Анджеліна Джолі
Фото інстаграм ardgelinck
Кейт Вінслет
Фото інстаграм ardgelinck
Джейсон Момоа
Фото інстаграм ardgelinck
Білл Мюррей
Фото інстаграм ardgelinck
Роберт Дауні (молодший)
Фото інстаграм ardgelinck
Брітні Спірс
Фото інстаграм ardgelinck
Арнольд Шварценеггер
Фото інстаграм ardgelinck
Вілл Сміт
Фото інстаграм ardgelinck
Морган Фрімен
Фото інстаграм ardgelinck
Маколей Калкін
Фото інстаграм ardgelinck
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Бред Пітт
Фото інстаграм ardgelinck