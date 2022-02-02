Така оригінальна творчість зробила Арда популярний у соцмережах. На його сторінку в інстаграмі зараз підписані понад 300 тисяч людей. Морган Фрімен, Бред Пітт, Кейт Вінслет – Ард "попрацював" вже з багатьма знаменитостями. Гайда дивитися атмосферну добірку разом з Life 24!

Цікаво Корейська принцеса Діснею: дівчина створила вражаючий мюзикл

Анджеліна Джолі

Фото інстаграм ardgelinck

Кейт Вінслет

Фото інстаграм ardgelinck

Джейсон Момоа

Фото інстаграм ardgelinck

Білл Мюррей

Фото інстаграм ardgelinck

Роберт Дауні (молодший)

Фото інстаграм ardgelinck

Брітні Спірс

Фото інстаграм ardgelinck

Арнольд Шварценеггер

Фото інстаграм ardgelinck

Вілл Сміт

Фото інстаграм ardgelinck

Морган Фрімен

Фото інстаграм ardgelinck

Маколей Калкін

Фото інстаграм ardgelinck

Цікаво Перевтілення, яке вражає: як змінився чоловік, який важив 127 кілограмів

Бред Пітт

Фото інстаграм ardgelinck