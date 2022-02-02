Чоловік перейшов на шкідливе харчування під час карантину, коли його дружина була вагітна. Він вживав щодня чипси та чимало солодкого. Його вага швидко почала зростати, але зупинитись було важко.

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Як чоловік неймовірно схуд

Джордана Лоу надихнув змінити свій спосіб життя його новонароджений син. Він боявся, що не зможе бачити, як той росте, через свою проблему з ожирінням. Як відомо, надмірна вага часто призводить до багатьох захворювань, зокрема пов'язаних з роботою серця.



Джордан важив 127 кілограмів / Скриншот з відео

Чоловік вирішив відмовитись від шкідливої їжі і почав відвідувати спортзал. Так йому вдалось схуднути на 44 кілограми всього за рік. Своїми неймовірними результатами Джордан поділився у тіктоці, де зробив добірку фото "до" та "після".

Я думав, що якщо я продовжу свій попередній спосіб життя, у мого маленького хлопчика не буде тата через п'ять років. Але тепер все інакше. Реакція на моє схуднення в соціальних мережах була просто фантастичною. Щодня ми бачимо так багато негативу в Інтернеті, але сьогодні я отримав дуже багато приємних повідомлень,

– розповідає чоловік.



Неймовірне схуднення / Cкриншот з відео

Зараз він почувається щасливим і каже, що це вперше за довгий час. Користувачі були вражені зусиллями Джордана і залишили чимало приємних слів під дописом:

"Ви доказ того, що коли ти дійсно чогось хочеш і на 100% зосереджений, то все можливо";

"Це неймовірно. Божевільне перевтілення. Молодець!";

"Вау, ця трансформація неймовірна! Дивовижно".

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Насправді соромно бачити, наскільки це було погано, але я з'їдав пакети чипсів і печива. Я ходив по магазинах і повертався з пляшками кока-коли. І хоча моя фізична трансформація очевидна, але різниця в моєму психічному здоров'ї ще більша,

– розповідає чоловік.



Зараз Джордан почувається щасливим / Скриншот з відео