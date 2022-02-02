Мужчина перешел на вредное питание во время карантина, когда его жена была беременна. Он употреблял каждый день чипсы и много сладкого. Его вес быстро начал расти, но остановиться было тяжело.

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Как мужчина невероятно похудел

Джордана Лоу вдохновил изменить свой образ жизни его новорожденный сын. Он боялся, что не сможет видеть, как тот растет, из-за своей проблемы с ожирением. Как известно, избыточный вес часто приводит ко многим заболеваниям, в частности, связанным с работой сердца.



Джордан весил 127 килограммов / Скриншот с видео

Мужчина решил отказаться от вредной еды и стал посещать спортзал. Так ему удалось похудеть на 44 килограмма всего за год. Своими невероятными результатами Джордан поделился в тиктоке, где сделал подборку фото "до" и "после".

Я думал, что если я продолжу свой предыдущий образ жизни, у моего маленького мальчика не будет папы через пять лет. Но теперь все по-другому. Реакция на мое исхудание в социальных сетях была просто фантастической. Каждый день мы видим так много негатива в Интернете, но сегодня я получил очень много приятных сообщений,

– рассказывает мужчина.



Невероятное похудение / Cкриншот с видео

Сейчас он чувствует себя счастливым и говорит, что это впервые за долгое время. Пользователи были поражены усилиями Джордана и оставили немало приятных слов.

"Вы доказательство того, что если ты действительно чего-нибудь хочешь и на 100% сосредоточен, то все возможно";

"Это невероятно. Безумное перевоплощение. Молодец!";

"Вау, эта трансформация невероятная! Удивительно".

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На самом деле, стыдно видеть, насколько это было плохо, но я съедал пакеты чипсов и печенья. Я ходил по магазинам и возвращался с бутылками кока-колы. И хотя моя физическая трансформация очевидна, но разница в моем психическом здоровье еще больше,

– рассказывает мужчина.