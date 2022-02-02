Такое оригинальное творчество сделало Арда популярным в соцсетях. На его страницу в инстаграме сейчас подписаны более 300 тысяч человек. Морган Фримен, Арнольд Шварценеггер, Кейт Уинслет – Ард "поработал" уже со многими знаменитостями. Айда смотреть атмосферную подборку вместе с Life 24!

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Анджелина Джоли

Фото инстаграм ardgelinck

Кейт Уинслет

Фото инстаграм ardgelinck

Джейсон Момоа

Фото инстаграм ardgelinck

Билл Мюррей

Фото инстаграм ardgelinck

Роберт Дауни (младший)

Фото инстаграм ardgelinck

Бритни Спирс

Фото инстаграм ardgelinck

Арнольд Шварценеггер

Фото инстаграм ardgelinck

Уилл Смит

Фото инстаграм ardgelinck

Морган Фримен

Фото инстаграм ardgelinck

Маколей Калкин

Фото инстаграм ardgelinck

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Брэд Питт

Фото инстаграм ardgelinck