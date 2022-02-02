Ці інтернет-замовлення когось змусили плакати, а когось неабияк розсмішили. У нашому матеріалі ділимось добіркою жорстокої реальності, яка зробить ваш день трохи веселішим.

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Найбільш невдалі інтернет-замовлення

Жінка вирішила замовити тортик у кондитерській поруч з домом. Як вияснилось, там працюють справжні "професіонали".



Який кумедний тортик / Фото Reddit

Користувачка мережі замовила мамі на день народження милий букетик, а отримала – це.



Букет, який розчарував / Фото Reddit

Очікування та реальність: ялинкова прикраса з відомим героєм Бетменом розчарувала.



Користувач не оцінив ручну роботу / Фото Reddit

Як вам така піца? Виглядає не надто апетитно.



Оригінальна подача піци / Фото Reddit

Дівчина вирішила замовити для рідних стильні капелюхи, аби захиститись від сонця. З таким аксесуаром, і справді, жодне проміння не попаде на обличчя.



Капелюхи, які захищають від сонця / Фото Reddit

Сендвічі з лососем лише виглядали апетитно.



Сендвічі з лососем розчарували / Фото Reddit

Хлопець очікував отримати деталь для свого костюму на Гелловін, а йому прийшла лише картинка.



Оригінальна рука, яку просто видрукували / Фото Reddit

Цей пиріг став ще одним розчарування на Гелловін.



Пиріг не вдався / Фото Reddit

До теми Блогерка змила макіяж і налякала підписників: люди її не впізнали

Для цієї новорічної прикраси вирішили використати наклейки, замість справжніх деталей.



Новорічна прикраса розчарувала / Фото Reddit