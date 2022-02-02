Эти интернет-заказы кого-то заставили плакать, а кого-то изрядно рассмешили. В нашем материале делимся подборкой жестокой реальности, которая сделает ваш день немного веселее.
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Самые неудачные интернет-заказы
Женщина решила заказать тортик в кондитерской рядом с домом. Как выяснилось, там работают настоящие "профессионалы".
Какой смешной тортик / Фото Reddit
Пользователь сети заказала маме на день рождения милый букетик, а получила – это.
Разочаровавший букет / Фото Reddit
Ожидание и реальность: елочное украшение с известным героем Бэтменом разочаровало.
Пользователь не оценил ручную работу / Фото Reddit
Как вам пицца? Выглядит не слишком аппетитно.
Оригинальная подача пиццы / Фото Reddit
Девушка решила заказать для родных стильные шляпы, чтобы защититься от солнца. С таким аксессуаром, действительно, никакие лучи не попадут на лицо.
Шляпы, защищающие от солнца / Фото Reddit
Сэндвичи с лососем только выглядели аппетитно.
Сэндвичи с лососем разочаровали / Фото Reddit
Парень ожидал получить деталь для своего костюма на Хэллоуин, а ему пришла только картинка.
Оригинальная рука, которую просто напечатали / Фото Reddit
Этот пирог стал еще одним разочарованием на Хэллоуин.
Пирог не удался / Фото Reddit
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Для этого новогоднего украшения решили использовать наклейки вместо подлинных деталей.
Новогоднее украшение разочаровало / Фото Reddit