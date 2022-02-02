Эти интернет-заказы кого-то заставили плакать, а кого-то изрядно рассмешили. В нашем материале делимся подборкой жестокой реальности, которая сделает ваш день немного веселее.

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Самые неудачные интернет-заказы

Женщина решила заказать тортик в кондитерской рядом с домом. Как выяснилось, там работают настоящие "профессионалы".



Какой смешной тортик / Фото Reddit

Пользователь сети заказала маме на день рождения милый букетик, а получила – это.



Разочаровавший букет / Фото Reddit

Ожидание и реальность: елочное украшение с известным героем Бэтменом разочаровало.



Пользователь не оценил ручную работу / Фото Reddit

Как вам пицца? Выглядит не слишком аппетитно.



Оригинальная подача пиццы / Фото Reddit

Девушка решила заказать для родных стильные шляпы, чтобы защититься от солнца. С таким аксессуаром, действительно, никакие лучи не попадут на лицо.



Шляпы, защищающие от солнца / Фото Reddit

Сэндвичи с лососем только выглядели аппетитно.



Сэндвичи с лососем разочаровали / Фото Reddit

Парень ожидал получить деталь для своего костюма на Хэллоуин, а ему пришла только картинка.



Оригинальная рука, которую просто напечатали / Фото Reddit

Этот пирог стал еще одним разочарованием на Хэллоуин.



Пирог не удался / Фото Reddit

К теме Блогерша смыла макияж и испугала подписчиков: люди ее не узнали

Для этого новогоднего украшения решили использовать наклейки вместо подлинных деталей.