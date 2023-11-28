У резиденції американського лідер встановили та прикрасили 98 різдвяних ялинок. Крім того, розвісили 72 святкові вінки. На оздоблення Білого дому витратили десятки тисяч прикрас

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Як тепер виглядає Білий дім

Для того, аби прикрасити президентську резиденцію, довелося витратити 4,5 кілометра стрічок, 33 892 прикраси та 142 425 святкових вогнів. За словами першої леді США Джилл Байден цьогорічна святкова тема – "Магія, диво і радість".

Як виглядає Білий дім: дивіться відео

У Великому фойє Білого дому встановили головну ялинку президентської резиденції, а довкола нього курсує іграшковий потяг. Також біля ялинки можна знайти пряниковий макет Білого дому.

Також прикрасили і кабінет президента Джо Байдена. Там також встановили ялинку, довкола якої кружляє маленький іграшковий потяг з написом "BidenExpress".

У Білому домі очікують, що протягом цьогорічних різдвяних свят резиденцію президента відвідають близько 100 тисяч осіб.