Погодьтеся, у цьому кожен може схибити. Тож як більше не червоніти під час телефонних розмов? Поради щодо спілкування телефоном за правилами етикету – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як правильно спілкуватися за телефонним етикетом

Часові рамки

Як часто у вас виникало питання щодо того, чи можна зараз телефонувати своїм знайомим або колегам? Б'ємося об заклад, що сумніви виникають регулярно. Тож рекомендуємо звернути увагу на ці поради.

Телефонувати до 9:00 ранку або після 21:00 вечора. Виняток – якщо цей дзвінок є дуже терміновим. Однак правила щодо особистого спілкування кожна людина встановлює самостійно.

Не говоріть по телефону більше 5 хвилин, якщо це не спілкування з близькими людьми.

Телефонуючи з робочих питань, не коректно попросити приділити 2 хвилини часу, а говорити 10 хвилин чи навіть більше.

Ви маєте цінувати час та відчувати настрій співрозмовника. Тому завжди запитуйте: "Зручно вам розмовляти?".

Завчасно підготуйтесь до телефонної розмови. Продумайте про що будете розмовляти, щоб ваше “екання” чи незмістовний текст не забирали у співрозмовника багато дорогоцінного часу.

Ділова розмова

Згідно з діловим етикетом, недопустимо відповідати на дзвінок "Алло", "Так", "Слухаю", адже ці слова не несуть інформацію. Краще одразу привітайтеся.

Якщо ви співробітник, то, відповідаючи на телефонний дзвінок, заборонено говорити: "Я не знаю". Замініть краще на: "Дозвольте я виясню це питання", чи, наприклад: "Ви можете трішки почекати, поки я дізнаюсь потрібну інформацію?".

Важливо, що у світському етикеті закінчити розмову має ініціатор дзвінка, а у діловому – старший за посадою.

Необхідно пам’ятати, що під час приватної бесіди не рекомендується звертатися до малознайомої людини на "ти". Слова-табу для розмови з незнайомцем: "зайка", "люба", "душка", "сонечко" тощо. Також нечемно називати свого співрозмовника "дівчина", "чоловік" або "жінка”.

Дбайте про інших

"А вона що? А він що? Та ти що!?" Ми легко можемо стати одним з героїв сімейної мелодрами, просто їдучи в громадському транспорті чи прогулюючись парком. Декілька порад допоможуть вам більше не створювати дискомфорт для оточуючих.

В усіх державних установах та громадському транспорті ставте телефон на безшумний режим. За правилами гарного тону, повний сигнал допускається лише вдома або на прогулянках.

Беріть до уваги те, що ваші телефонні драми можуть заважати оточуючим. Тож уникайте особистих розмов у громадських місцях.

Загальноприйняті правила

Кожен хоч раз в житті з презирством звертав увагу на людей у громадському транспорті, які занадто голосно розмовляли. Можливо, ви і самі були цими любителями гучних розмов?

Погодьтеся, що чути у слухавку плямкання – не дуже приємно. Тож пам'ятайте, під час телефонної розмови ні в якому разі не можна жувати, їсти й пити. Усе це є показником неповаги до співрозмовника.

Дбайте про свою безпеку! Якщо ви водій автомобіля, то не розмовляйте телефоном під час руху машини. Пасажиру, який знаходиться поруч з водієм, заборонено відволікати його телефонними розмовами.

Відповідаючи на дзвінок іншій людині під час ділової зустрічі чи дружньої розмови, ви показуєте особі поруч, що в пріоритеті розмова з іншим. Щоб уникнути цих незручностей, варто попередити співрозмовника поруч про майбутній телефонний дзвінок іншій людині.

Пам'ятайте, що кричати та говорити занадто голосно – моветон.

Цікаво! У середньому, ми говоримо телефоном утричі голосніше, ніж при контактній розмові. 90% користувачів мобільних телефонів підвищують голос, і дарма. Сучасні динаміки надчутливі. Якщо розмові заважає фоновий шум, завжди можна передзвонити пізніше.

Наостанок

Як правильно завершити розмову? Цим цікавляться дуже часто, адже не завжди прощання може залишити приємний післясмак. Усе через елементарне незнання декількох правил етики. Тому наступні поради для вас точно будуть корисні.

Якщо телефонна розмова перервалась, то перетелефонувати має ініціатор дзвінка.

Завершувати розмову рекомендують словами: "Дякую за дзвінок", "Всього найкращого", "Дякую за приділений час", "Вельми вдячний".

Більш емоційно можна подякувати: "Ґречно дякую", "Уклінно дякую", "Красно дякую".

Використовуючи на практиці ці поради, кожна розмова з вами точно буде приємною та етично коректною.