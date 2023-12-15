У листопаді 2021 року мешканка Грузії, 21-річна Ано Сартанія, отримала від подруги відео в TikTok, на якому була зображена жінка з синім волоссям, яка була дуже схожа на неї. З цього моменту дівчина почала невелике розслідування.

Дивіться також Срібна лисиця: 58-річна жінка розбурхала соцмережі й кинула виклик стереотипам про сиве волосся

Сестри вперше зустрілись через майже 20 років

Сподіваючись отримати деяку інформацію про свою здівчину на відео, Ано розмістила відео у фейсбуці. Цю публікацію побачила подруга загадкової дівчини – близнючки на ім'я Тако Хвітія. Вона надіслала її контактну інформацію Сартанії.



Дівчата зустрілись через майже 20 років / Фото із соцмереж

Сестри нарешті зв'язалася телефоном. Тоді Сартанія дізналася дивовижну правду про те, що її двійниця була давно втраченою близнючкою. Дівчата возз'єдналися два роки тому на мосту Руставелі у столиці Грузії Тбілісі.

Кожна людина має свій запах. Коли я обійняла її, я відчула знайомий запах. Потім голос, наче я знала, який у неї голос, – прокоментувала Сартанія.

Разом вони дізнались про своє походження

Дівчата дізналися, що 20 червня 2002 року в їхньої біологічної матері Ази Шоні у маленькому селі Кірцхі народилися близнючки, однак майже одразу після пологів вона впала в кому. Тим часом її чоловік Гоча Гахарія був переконаний, що близнючки не його, і вирішив незаконно продати Ано та Тако сім'ям, які мешкають у різних частинах Грузії.

В результаті так і сталося.

Грузинки обидві рано захопилися танцями. Фактично, в 11 років сестри брали участь в одному танцювальному конкурсі в місті Тако, де деякі глядачі помітили моторошну схожість, однак тоді дівчата не познайомились.

Сьогодні сестри нерозлучні.