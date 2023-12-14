Як виглядає інфлюенсерка, які образи складає та чому пишається своїм сріблястим волоссям, а також про те, як на її яскраві образи реагують у соцмережах, розповідаємо далі.

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Як жінка залишається яскравою у свої 58 років

Часи, коли жінки старше 50 років стриглися коротко й вдягалися невиразно, давно минули. Щонайменше так вважає Еліза Берріні Гомес – 58-річна блогерка, що не соромиться виглядати яскраво, навіть якщо деякі коментатори кажуть, що вона "занадто стара, щоб мати волосся до пояса".

У жінки є понад 282 тисячі підписників у тікток, де її часто називають "срібною лисицею". Адже у мережі вона показує, як із задоволенням носить зухвалий, сексуальний одяг, робить макіяж та розповідає, що пишається своїм довгим срібним волоссям.

Еліза Берріні Гомес переконана, що довге волосся більше не є прерогативою молодих. Її не хвилює, чи люди вважають її застарою для такого стилю.

В одному зі своїх відео вона навіть подражнила глядачів, котрі думають інакше, з’явившись у домашньому, невиразному вбранні та заховавши волосся під капелюшок.

У твоєму віці не варто носити довге волосся,

– підписала цей ролик блогерка, навівши приклад одного з коментарів.

Водночас одним клацанням пальців жінка перевтілилася і з'явилася вже з розпущеним хвилястим волоссям та в обтислій чорній сукні.

Як виглядає жінка у свої 58 років: дивіться відео

На цей раз коментаторів не потрібно було переконувати в неймовірності блогерка.

Перевтіленням ви просто вбиваєте щоразу. Я завжди у захваті від вашого вигляду,

– написав один з користувачів соцмережі.

Інші його підтримали, додаючи, що не розуміють, чому взагалі виникають проблеми і як комусь може не подобатись вигляд жінки.