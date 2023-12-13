Віра Ділео присягається, що не витрачає тисячі доларів на догляд за собою та пластичні операції. Виглядати значно молодше їй допомагає ранковий ритуал – вмивання крижаною водою.

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Її шкіра в чудовому стані

Родичі, друзі та знайомі Віри кажуть, що вона виглядає значно молодшою за свій реальний вік, а її шкіра, на диво, й досі залишається у чудовому стані.

Жінка розповіла про свій досвід: дивіться відео

Проста звичка стала запорукою її краси та здоров’я.

Підписники американки у коментарях під відео стверджують, що ефект помітний неозброєним оком.

Не можу повірити, що вам 80. Маєте вигляд щонайбільше на 60. У чому твій секрет?!

– написала під роликом одна з її підписниць.

Також писали, що простий лайфхак допоміг позбавитися від пігментів та прищів на обличчі. Віра активно веде свій ТікТок та збирає чималі перегляди.

У своїх роликах вона часто жартує зі свого віку. Також жінка часто оновлює свій профіль в інстаграмі новими фотографіями.