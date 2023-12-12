Жінка купила шкатулку, в якій лежали сережки, за 50 центів. Пізніше стало зрозуміло, що вони зроблені зі справжніх перлів та 14-каратного золота.

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Сережки насправді коштують приблизно 300 доларів

Авторка допису розповіла, що вона завжди шукає прикраси на розпродажах. Її не бентежить, що вони можуть бути підробкою.

Мені навіть не повірили, що я знайшла їх у коробці для прикрас, але, на щастя, інша касирка підтвердила, що бачила їх там. Вони були незадоволені тим, як дешево я їх купила,

– написала вона.

Аналогічна пара сережок продається в роздріб за ціною від 26 до 300 доларів.



Жінка купила сережки за 50 центів / Reddit

Користувачі під дописом була вражені знахідкою. Вони висловили сподівання, що жінка полюбить свої нові сережки.

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