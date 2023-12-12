Жінка купила шкатулку, в якій лежали сережки, за 50 центів. Пізніше стало зрозуміло, що вони зроблені зі справжніх перлів та 14-каратного золота.
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Сережки насправді коштують приблизно 300 доларів
Авторка допису розповіла, що вона завжди шукає прикраси на розпродажах. Її не бентежить, що вони можуть бути підробкою.
Мені навіть не повірили, що я знайшла їх у коробці для прикрас, але, на щастя, інша касирка підтвердила, що бачила їх там. Вони були незадоволені тим, як дешево я їх купила,
– написала вона.
Аналогічна пара сережок продається в роздріб за ціною від 26 до 300 доларів.
Жінка купила сережки за 50 центів / Reddit
Користувачі під дописом була вражені знахідкою. Вони висловили сподівання, що жінка полюбить свої нові сережки.
Жінка знайшла під шпалерами свого будинку зворушливе послання
- Під час ремонту свого нового житла одна жінка виявила приховане послання, написане на стіні під шпалерами. Вона відмовляється зафарбовувати його, оскільки тепер це "частина будинку".
- Часто новим власникам доводиться потрудитися, щоб довести житло до ідеального стану. Часто старі речі або частини будинку можуть розповісти багато про попередніх мешканців. Так, наприклад, одна жінка знайшла таємну записку, намальовану на стінах, поки знімала старі шпалери.
- Під шпалерами виявилось зізнання в коханні. Його написав чоловік жінки, яка й продала будинок. Він помер за кілька років до цього.