Попередні мешканці залишили зворушливий напис, який знайшла нова власниця будинку. Жінка поділилася своєю знахідкою в соцмережах.

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Попередні мешканці прожили там 45 років

Часто новим власникам доводиться потрудитися, щоб довести житло до ідеального стану. Часто старі речі або частини будинку можуть розповісти багато про попередніх мешканців. Так, наприклад, одна жінка знайшла таємну записку, намальовану на стінах, поки знімала старі шпалери.



Жінка знайшла послання під шпалерами / TikTok

Під старими шпалерами виднілося написане від руки послання.

Френкі, я люблю тебе, Пет,

– було написано на стіні.

Френкі — це жінка, у якої вона купила будинок, і зараз їй за 80 років, а її чоловік Патрік (Пет) помер.

Вона розповіла, що вони прожили в цьому будинку 45 з гаком років і виростили тут своїх дітей. Жінка пообіцяла відправити їй фотографію на пам'ять. Водночас послання вирішили залишити в будинку.