Значну частину свого життя, а саме 20 років, він провів у в’язниці за торгівлю вогнепальною зброєю. Вчитися читати почав лише у 33 роки.

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Народився у бідній сім'ї

За словами Олівера, він зростав у сім'ї, яка не мала значних статків в штаті Пенсильванія (США). Його мати-одиначка заледве зводила кінці з кінцями. Освіта відійшла на другий план, адже хлопець був заклопотаний тим, як йому вижити.

Подальшу долю Джеймса важко назвати щасливою. 20 років свого життя він провів у в’язниці за торгівлю вогнепальною зброєю. Після звільнення у 2014-му став фітнес-інструктором і переїхав до Каліфорнії зі своєю дівчиною Енн Халкіас.

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Сьогодні чоловік навчився читати на рівні учня третього класу. Водночас він не планує зупинятися. В його планах на наступний рік прочитати щонайменше сотню книг.

Моя 10-річна дитина читає краще за мене, хоча я щодня сиджу над книгами близько п’яти годин,

– розповів він.

Чоловік створив сторінку для того, аби допомогти собі, але виявилось, що багатьох він мотивує.

На сторінку Олівера Джеймса у TikTok підписалось понад 275 тисяч користувачів мережі.