Як виглядає життя жінки, яка у поважному віці здобула неочікувану популярність у соцмережах, та як це змінило її, розповідаємо далі.

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Як жінка у майже 100 років стала зіркою інстаграму

У 2020 році, через три місяці після свого 100-річчя, чоловік Дороті Віггінс, Гай, помер. Пара прожила в шлюбі 61 рік.

Ми ніколи не сварилися. Ми завжди були разом. Без нього я була спустошений горем,

– каже жінка.

Відразу після його смерті, залишившись сама у будинку у Нью-Йорку, вона наповнювала свої дні, збираючи фотоальбом їхнього життя. З часом же Дороті Віггінс почав їздити містом, щоб зрозуміти, що їй робити далі.

Один із її дітей, Ноель, раніше замовляв у свого друга журналіста Майкла Астора короткий фільм про своїх батьків. Тепер він припустив, що хлопець може знімати повсякденні справи своєї матері. За його словами, це мало допомогти їй відволіктися від тяжкої втрати, а журналіст зміг би використати кадри для створення документального фільму.

Через кілька місяців після цього Майкл почав публікувати в інстаграм і тікток відео з манхеттенських вилазок Дороті. Мініатюрна, з дерев’яною палицею і завжди шикарно одягнена жінка незабаром завоювала прихильників завдяки безкомпромісним прийомам, які вона демонструвала, крокуючи містом.

Вона розповідає про все: від місцевих закладів харчування до театральних адаптацій класичних мюзиклів і мистецтва спокушання. В одному відео вона навіть пристрасно пояснювала користь для здоров’я вживання вина під час кожного прийому їжі.

Через рік після появи перших відео у 98-річної жінки є близько 100 тисяч підписників в інстаграм. Вона зірка соціальних мереж, але Дороті має власну відверту думку щодо своєї слави.

Я вважаю, що мобільні телефони – чудовий винахід, який значно полегшив життя для всіх, але також я думаю, що соціальні мережі – це дурниця. Люди, які розповідають про своє життя незнайомцям, – це просто дурниця. Мені це зовсім не цікаво,

– пояснює жінка.

Хоча вона не схвалює спосіб життя інфлюенсерів, Дороті подобається читати коментарі своїх шанувальників і зустрічати їх на вулиці.

Мені приємно, що люди надихаються моїм довголіттям і ставленням до себе. Колись я була моделлю і навчалася на акторку, тому я не проти, щоб люди бачили мене або Майкла, який мене знімає. Жителі Нью-Йорка дуже нахабні – їх це не дуже зачіпає,

– розповідає новоспечена зірка соцмереж.

Вона додає, що за цей час одна публікація минулого року впадала в око й особливо схвилювала.

Дев’ять мільйонів людей спостерігали за моїми тенісними подачами. Це мене схвилювало, тому що тенісисти одержимі грою. Чемпіонка серед жінок Кріссі Еверт навіть прокоментувала це! Я ніколи не перестану грати,

– каже Дороті.

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Попри те, що більшість днів вони з Майклом знімаються, життя жінки практично не залежить від її фанів у соціальних мережах. Вона все ще має тих самих друзів і дотримується "священної години коктейлю", яку раніше щодня проводила із Гаєм, пейзажистом і дипломатом.

Я завжди була дуже відвертою. Якщо мені щось не подобається, я повідомлю про це. Ми з Гаєм ні від кого б не терпіли лайна,

– каже Дороті.

Насправді ж найбільший вплив її популярність справила на шанувальників, які зворушені відчуттям життєвої сили цієї жінки.

Я думаю про себе, так само як завжди. Якщо ви говорите: "Я старий", то ви робите себе старим і думаєте як старий. Я просто не думаю про старість. Моя особистість така ж, і людям все ще подобається моя компанія,

– зауважує Дороті.

Вона не планує зупинятися та продовжить зніматися.

Завжди можна сфотографувати мене, коли я щось роблю. Гай був би здивований, тому що я ледве змогла змусити його почати користуватися електронною поштою,

– додає зірка соцмереж.

Через три роки після смерті чоловіка горе Дороті не зникло, але вона навчилася з ним жити. Вона каже, що у них було чарівне життя, і його було недостатньо, але "життя триває, і ніколи не пізно йти в ногу з часом і пробувати щось нове".