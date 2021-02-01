Блогерка цілий місяць прокидалася о 4 ранку: як це змінило її життя

Чи зможете ви встигати більше, якщо будете вставати о 4 ранку? Американська блогерка Алекс Вілсон перевірила на собі цю гіпотезу. Які плюси та мінуси такого методу – розповідає Life 24.
Джерело: Fairygodboss
Жінка цілий місяць прокидалася о 4 ранку, щоб перевірити, чи може ця звичка позитивно вплинути на наше життя. Результати вийшли досить неоднозначними.
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Головна причина – шалені переваги, які приписують цьому методу.
Мене зацікавили численні статті про користь від раннього підйому. Чи справді це допоможе мені почуватися спокійно? Чи з’явиться у мене час, щоб завершити всі справи, які дуже довго висять у списку завдань? Чи стане цей метод тим магічним способом досягнення успіху, який я довго шукала? – пояснює блогерка.
Багато бізнес-тренерів рекомендують рано вставати / Фото Pixabay
Блогерка зробила для себе кілька висновків. Вони допоможуть людям, які хочуть спробувати цей челендж.
За її словами, експеримент більше підходить для людей, які люблять рано вставати. Адже саме тоді вони достатньо продуктивні, щоб вирішувати власні справи. Якщо ви "сова" – краще відмовитися від такого челенджу.
Я знаю, що зранку я найбільш продуктивна і мені легше сконцентруватися на роботі зразу після підйому, а не перед сном. Хочете, щоб у вашому дні було більше годин, але знаєте, що вечорами ви працюєте продуктивніше? Тоді не вставайте дуже рано, а закінчуйте свої справи ввечері – рекомендує Алекс Вілсон.
Він – основа цього експерименту. Якщо не буде готового списку справ, то ви просто передумаєте і підете далі спати. Заплануйте по 3-4 завдання, які потрібно виконати до ранку. Але не придумуйте грандіозні цілі, які нереально виконати.
Список справ допоможе вам зосередитися на важливих завданнях. Можливо, вам потрібно зробити ранкову зарядку? Або ж завершити презентацію на роботу? Чи просто помити посуд, який залишився звечора?.. Але не ставте нереалістичних цілей. Погодьтесь, за цей час ви не зможете написати розділ книги – розповіла блогерка.
Не забувайте робити список справ / Фото Pixabay
Жінка зіткнулася із досить прогнозованою проблемою – вона не могла нічого запланувати на вечір вихідних. Коли її друзі йшли гуляти, блогерка вже збиралася спати. Довелося зробити вибір.Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
Змінивши свій розклад з урахування раннього підйому, я зрозуміла, що не варто гнатися за всім підряд. Так, були дні, коли могла прокинутися в 4 ранку, продуктивно попрацювати і сходити кудись ввечері. Але на наступний день було дуже важко. Якщо ж я лягала рано і могла добре відпочити, то цим гарантувала собі успішний наступний день – розповіла блогерка
Наскільки ефективний цей метод? / Фото Pixabay
Жінка вважає, що не стала більш успішною за час експерименту. Але вона прокачала іншу рису, яка допоможе це зробити – планування справ (тайм-менеджмент). Також блогерка встигала зробити значно більше справ, ніж під час звичайного режиму сну.
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Встаючи рано, я могла виконати багато різних справ. Після цього упродовж робочого дня в мене підвищувалася концентрація на інших завданнях, і я не відчувала себе перевантаженою – резюмує вона.