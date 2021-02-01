Блогерка цілий місяць прокидалася о 4 ранку: як це змінило її життя

Чи зможете ви встигати більше, якщо будете вставати о 4 ранку? Американська блогерка Алекс Вілсон перевірила на собі цю гіпотезу. Які плюси та мінуси такого методу – розповідає Life 24.

Джерело: Fairygodboss

Жінка цілий місяць прокидалася о 4 ранку, щоб перевірити, чи може ця звичка позитивно вплинути на наше життя. Результати вийшли досить неоднозначними.

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Чому блогерка почала цей експеримент?

Головна причина – шалені переваги, які приписують цьому методу.

Мене зацікавили численні статті про користь від раннього підйому. Чи справді це допоможе мені почуватися спокійно? Чи з’явиться у мене час, щоб завершити всі справи, які дуже довго висять у списку завдань? Чи стане цей метод тим магічним способом досягнення успіху, який я довго шукала? – пояснює блогерка.

Багато бізнес-тренерів рекомендують рано вставати / Фото Pixabay

Підйом у 4 ранку – варто спробувати?

Блогерка зробила для себе кілька висновків. Вони допоможуть людям, які хочуть спробувати цей челендж.

Якщо ви жайворонок – це чудово

За її словами, експеримент більше підходить для людей, які люблять рано вставати. Адже саме тоді вони достатньо продуктивні, щоб вирішувати власні справи. Якщо ви "сова" – краще відмовитися від такого челенджу.

Я знаю, що зранку я найбільш продуктивна і мені легше сконцентруватися на роботі зразу після підйому, а не перед сном. Хочете, щоб у вашому дні було більше годин, але знаєте, що вечорами ви працюєте продуктивніше? Тоді не вставайте дуже рано, а закінчуйте свої справи ввечері – рекомендує Алекс Вілсон.

Не забудьте про список справ

Він – основа цього експерименту. Якщо не буде готового списку справ, то ви просто передумаєте і підете далі спати. Заплануйте по 3-4 завдання, які потрібно виконати до ранку. Але не придумуйте грандіозні цілі, які нереально виконати.

Список справ допоможе вам зосередитися на важливих завданнях. Можливо, вам потрібно зробити ранкову зарядку? Або ж завершити презентацію на роботу? Чи просто помити посуд, який залишився звечора?.. Але не ставте нереалістичних цілей. Погодьтесь, за цей час ви не зможете написати розділ книги – розповіла блогерка.

Не забувайте робити список справ / Фото Pixabay

Підйом в 4 ранку має свої недоліки

Жінка зіткнулася із досить прогнозованою проблемою – вона не могла нічого запланувати на вечір вихідних. Коли її друзі йшли гуляти, блогерка вже збиралася спати. Довелося зробити вибір.

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Змінивши свій розклад з урахування раннього підйому, я зрозуміла, що не варто гнатися за всім підряд. Так, були дні, коли могла прокинутися в 4 ранку, продуктивно попрацювати і сходити кудись ввечері. Але на наступний день було дуже важко. Якщо ж я лягала рано і могла добре відпочити, то цим гарантувала собі успішний наступний день – розповіла блогерка

Наскільки ефективний цей метод? / Фото Pixabay

Такий режим дозволить стати успішною?

Жінка вважає, що не стала більш успішною за час експерименту. Але вона прокачала іншу рису, яка допоможе це зробити – планування справ (тайм-менеджмент). Також блогерка встигала зробити значно більше справ, ніж під час звичайного режиму сну.

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Встаючи рано, я могла виконати багато різних справ. Після цього упродовж робочого дня в мене підвищувалася концентрація на інших завданнях, і я не відчувала себе перевантаженою – резюмує вона.