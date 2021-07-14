Все почалося із відео блогерки під ніком theheatherdunn. Підписники часто захоплювалися її білосніжною усмішкою, тому вона вирішила поділитися своїм оригінальним секретом.

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Жінка спеціально замінила стандартну зубну пасту з фтором на кокосову олію, а для відбілювання використовує меламінову губку, яка допомагає забрати іржу та інший наліт з сантехніки.

Зазвичай я відламую маленький шматок меламінової губки, змочую його і протираю зуби, не торкаючись ясен. Я практикую це вже більше двох років. Хоч стоматологи не знають, що я цим займаюся, та завжди кажуть, що в мене здорові, міцні та чисті зуби, – стверджує жінка.

Дивовижно, але ця порада стала дуже популярною у тіктоці. Після зізнання жінки з’явилось безліч відео, де люди повторювали цей метод.

Чи можна використовувати побутову меламінову губку для зубів: думка стоматологів

Звісно, що ні. Ця губка містить хімікати, які можуть просто знищити зуби. Стоматолог Чарлі Купер в коментарі американському ЗМІ пояснив, що це жахлива ідея. Такі губки часто складаються не лише з меламіну, а й з формальдегіду, натрію та сірчаної кислоти.

Меламінова губка / Фото OLX

Сірчана кислота в складі губки знищує емаль завдяки демінералізації. Зуби втрачають захисний бар’єр і стають більше чутливими та вразливими до бактерій. А формальдегід взагалі використовують для бальзамування тіл, – пояснив пан Купер.

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В Американській асоціації дантистів чітко стверджують, що є безліч надійних способів відбілити зуби, які не зашкодять людині. Та меламінова губка може бути небезпечною для вашого здоров’я.