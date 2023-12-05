Як виглядають такі "блогери", на чому вони заробляють і чи зможуть замінити реальних інфлюенсерів, розповідаємо далі.

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Як виглядають "блогери", яких створив штучний інтелект

Кількість інфлюенсерів, створених штучним інтелектом, зростає. Такі блогери настільки популярні, що можуть заробляти мільйони доларів на рік і вже мають тисячі підписників. Фахівці кажуть, що одного дня вони можуть навіть замінити людей.

Експерт із соціальних мереж Люк Лінц вважає, що впливові особи, створені штучним інтелектом можуть заробляти семизначні цифри на рік.

Якщо вони заробляють мільйон доларів на рік, це означає, що такі інфлюенсери генерують приблизно 80 тисяч доларів на місяць,

– пояснює Люк.

Водночас деякі впливові особи, котрих створили за допомогою технологій, заробляють навіть набагато більше.

Блогерка із Бразилії на ім'я Лу До Магалу отримує близько 16,2 мільйона доларів на рік завдяки великим угодам із брендами. Ця інфлюенсерка від штучного інтелекту має 6,6 мільйона підписників в інстаграм.

Як виглядає Лу До Магалу: дивіться фото

Мікела — ще одна відома особа в цій індустрії. Її акаунт в інстаграм має 2,7 мільйона підписників. В описі профілю зазначено, що це 19-річна роботка, яка живе в Лос-Анджелесі. Кажуть, що ця блогерка заробляє близько 11 мільйонів доларів на рік.

Як виглядає Мікела: дивіться фото

Крім того, існує навіть дитина, що створена за допомогою штучного інтелекту. Популярність дівчинки, яку звуть Qai Qai, зростає. Вона має близько 342 тисяч підписників в інстаграм і заробляє понад 100 тисяч доларів на рік.

Як виглядає Qai Qai: дивіться відео

Як зауважують експерти, такі суми ставлять впливових особистостей від штучного інтелекту в одну лігу з деякими реальними популярними зірками.

Люк Лінц навіть вважає, що одного дня вони зможуть замінити людей, але чоловік не думає, що це станеться найближчим часом.

Він описує інфлюенсерів, подібних до наведених вище, як "наступну еволюцію героїв мультфільмів для молодого покоління".

Коли я ріс, персонажами мультфільму були Губка Боб, Джиммі Нейтрон. Зараз особистості, продуковані штучним інтелектом, насправді не конкурують з людьми, оскільки вони мають різні цільові ринки. Але я вірю, що в найближчому майбутньому це зміниться. Особливо неминуче це для подібних до Onlyfans сервісів. Необмежену кількість оголених зображень можна легко створити, доклавши дуже невеликих зусиль, а прибуток буде непоганим,

– пояснює Люк Лінц.

Він додає, що штучний інтелект також дійде до гіперреалістичності, де зможе почати замінювати акторів, а потім і впливових людей у ​​всіх сферах.

Експерт каже, що зростання використання штучного інтелекту впливає на те, як він працює зі своїми клієнтами.

Наша мета номер один, коли ми працюємо з клієнтами, – це достовірність їхніх каналів у соціальних мережах. Люди прагнуть автентичності більше, ніж будь-коли. А автентичність неможливо підробити,

– зауважує чоловік.

Люк Лінц підкреслює, що впливові особи, створені штучним інтелектом, навіть мають переваги порівняно з їхніми конкурентами-людьми.

Немає потреби у фізичній людині, яка має свої емоції, хвороби тощо,

– каже Люк Лінц.

Основною перевагою він називає те, що контент можна генерувати настільки швидко, наскільки це дозволяє потужність комп’ютера.