Казковий образ своїми руками: блогерка вдома повторила сукню Ельзи з мультфільму "Крижане серце"

Майже кожна дівчина у світі мріяла хоч раз побути принцесою. Українська блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко вирішила не відмовляти собі у такому задоволенні та повторила образ героїні мультфільму "Крижане серце".

Як дівчина своїми руками створила сукню Ельзи з мультфільму "Крижане серце" та чи вийшло вбрання подібним до оригіналу, розповідає Life 24.

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Як блогерка своїми руками створила сукню Ельзи

Українська блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко створила сукню як в Ельзи, головної героїні мультфільму "Крижане серце". Дівчина займається апсайклінгом, тобто перешиває неактуальні, старі та великі речі, роблячи їх таким чином стильними та сучасними. Своєю казковою роботою вона поділилась у тікток.

Для того, щоб повторити вбрання героїні мультфільму, блогерка обрала образ Ельзи у темній синій сукні з накидкою.

Далі за допомогою кравчині вона створила подібну синю сукню, а потім своїми руками оздобила її камінцями, що сяють.

Також Аліна Гніденко зробила мерехтливу накидку зі шлейфом до сукні. Її блогерка виготовила власноруч та приклеїла до неї велику кількість блискіток, що утворили зимовий візерунок.

Щоб образ був максимально подібним, дизайнерка додала біле боа з вкрапленням синього пір'я. Для остаточного перевтілення вона навіть наважилась пофарбувати волосся.

Як виглядає готовий образ Ельзи: дивіться відео

Мені ця сукня дуже запала в душу,

– зізналась блогерка в одному з відео.

Користувачі тікток також оцінили роботу дизайнерки та писали їй безліч компліментів.

"Ви справжня чарівниця, схожість з Ельзою неймовірна", "Аж подих захопило", "Шикарна робота, можете пишатись собою, ви неймовірно талановита", – зазначали глядачі під відео.