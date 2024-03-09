Как девушка своими руками создала платье Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце" и получился ли наряд подобным оригиналу, рассказывает Life 24.
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Как блогер своими руками создала платье Эльзы
Украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко создала платье как у Эльзы, главной героини мультфильма "Ледяное сердце". Девушка занимается апсайклингом, то есть перешивает неактуальные, старые и большие вещи, делая их таким образом стильными и современными. Своей сказочной работой она поделилась в тикток.
Для того чтобы повторить наряд героини мультфильма, блогер выбрала образ Эльзы в темном синем платье с накидкой.
Далее с помощью портнихи она создала подобное синее платье, а затем своими руками украсила его камнями, что сияют.
Также Алина Гниденко сделала мерцающую накидку со шлейфом к платью. Ее блогер изготовила собственноручно и приклеила к ней большое количество блесток, что образовали зимний узор.
Чтобы образ был максимально подобным, дизайнер добавила белое боа с вкраплением синих перьев. Для окончательного перевоплощения она даже решилась покрасить волосы.
Как выглядит готовый образ Эльзы: смотрите видео
Мне это платье очень запало в душу,
– призналась блогер в одном из видео.
Пользователи тикток также оценили работу дизайнера и писали ей множество комплиментов.
"Вы настоящая волшебница, сходство с Эльзой невероятное", "Аж дыхание захватило", "Шикарная работа, можете гордиться собой, вы невероятно талантливая", – отмечали зрители под видео.