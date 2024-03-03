Allure Bridals с 2020 года сотрудничает с компанией Disney и создает свадебные платья, которые напоминают невероятные наряды принцесс. В новой коллекции дизайнеры решили создать наряды для тех, кто хочет превратиться в злодеек.

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Дизайнер создала коллекцию свадебных платьев в стиле злодеек Диснея

Свадебная мода набирает смелых оборотов, и теперь можно в важный день превратиться не только в принцессу. Так, дизайнеры Allure Bridals представили коллекцию из 4 платьев, которые повторяют образы невероятных злодеек из мультфильмов Диснея.

Дизайнеры отмечают, что такой стиль позволит невестам исследовать сильные и темные стороны. Так, невесты могут превратиться в:

морскую ведьму Урсулу из мультфильма "Русалочка",

колдунью Малифисенту из "Спящей красавицы",

Злую Королеву из "Белоснежки и семь гномов",

злодея Джафара из мультфильма "Аладдин".

Свадебные платья в стиле злодеек Диснея: смотрите видео

Так, каждое платье максимально передает эстетику персонажа. К примеру, Малифисента имеет платье в изумрудно-зеленых тонах, поскольку дизайнер вдохновилась историей с драконами, а Урсула имеет эффектные рукава, которые напоминают щупальца морской ведьмы. В то же время Злая Королева передает эстетику и тему отравленной любви, а Джафар, хоть и мужской персонаж, однако и его интересно интегрировали в коллекцию платьев.

Платье морской ведьмы Урсулы действительно напоминает силуэт мультипликационной злодейки. Дизайнер украсила эффектное платье вышивкой с бисером и эффектными рукавами, которые можно снять.



Свадебное платье в стиле Урсулы из "Русалочки" / Фото Disney

Те, кто стремится быть "самой красивой из всех", могут выбрать платье Злой Королевы. Его дизайнеры украсили цветочными акцентами, вышивкой из бисера и эффектным декольте.



Свадебное платье в стиле Злой Королевы из "Белоснежки и семь гномов" / Фото Disney

Платье Малифисенты в изумрудных оттенках сделает образ романтичным, а невероятные рукава – очаруют гостей.



Свадебное платье в стиле Малифисенты из "Спящей красавицы" / Фото Disney

Платье, вдохновлено злодеем Джафаром, – идеальный образ, который символизирует власть. Хотя платье и имеет мужские акценты, однако эффектный корсет и украшения из пуговиц создадут потрясающий образ.



Свадебное платье в стиле Джафара из "Аладдина" / Фото Disney

К слову, платья изготовили не только в черных оттенках, но и в цвете слоновой кости. Дизайнеры объяснили, что решились сделать наряды в двух цветах, чтобы поклонницы классических цветов на свадьбе также могли превратиться в "злодеек", но светлых.