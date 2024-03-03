Allure Bridals з 2020 року співпрацює з компанією Disney та створює весільні сукні, які б нагадували неймовірні вбрання принцес. У новій колекції дизайнери вирішили створити вбрання для тих, хто хоче перетворитися у лиходійок.

До теми Весільні сукні для справжніх принцес: стилістка створила образи в естетиці героїнь Діснею

Дизайнерка створила колекцію весільних суконь у стилі лиходійок Діснею

Весільна мода набирає сміливих оборотів, й тепер можна у важливий день перетворитися не лише на принцесу. Так, дизайнери Allure Bridals презентували колекцію з 4 суконь, які повторюють образи неймовірних лиходійок з мультфільмів Діснею.

Дизайнери зауважують, що такий стиль дозволить нареченим дослідити сильні та темні сторони. Так, наречені можуть перетворитися у:

морську відьму Урсулу з мультфільму "Русалонька",

чаклунку Малефісенту зі "Сплячої красуні",

Злу Королеву з "Білосніжки і сім гномів",

лиходія Джафара з мультфільму "Аладдін".

Весільні сукні у стилі лиходійок Діснею: дивіться відео

Так, кожна сукня максимально передає естетику персонажа. До прикладу, Малефісента має сукню у смарагдово-зелених тонах, оскільки дизайнерка надихнулася історією з драконами, а Урсула має ефектні рукави, які нагадують щупальця морської відьми. Водночас Зла Королева передає естетику та тему отруєного кохання, а Джафар, хоч і чоловічий персонаж, однак і його цікаво інтегрували у колекцію суконь.

Сукня морської відьми Урсули дійсно нагадує силует мультиплікаційної лиходійки. Дизайнерка прикрасила ефектну сукню вишивкою з бісером та ефектними рукавами, які можна зняти.



Весільна сукня у стилі Урсули з "Русалоньки" / Фото Disney

Ті, хто прагне бути "найгарнішою з усіх", можуть обрати сукню Злої Королеви. ЇЇ дизайнери прикрасили квітковими акцентами, вишивкою з бісеру та ефектним декольте.



Весільна сукня у стилі Злої Королеви з "Білосніжки і сім гномів" / Фото Disney

Сукня Малефісенти у смарагдових відтінках зробить образ романтичним, а неймовірні рукави – зачарують гостей.



Весільна сукня у стилі Малефісенти зі "Сплячої красуні" / Фото Disney

Сукня, натхненна лиходієм Джафаром, – ідеальний образ, який символізує владу. Хоча сукня й має чоловічі акценти, однак ефектний корсет та прикраси з ґудзиків створять приголомшливий образ.



Весільна сукня у стилі Джафара з "Аладдіна" / Фото Disney

До слова, сукні виготовили не лише у чорних відтінках, а й у кольорі слонової кістки. Дизайнери пояснили, що наважилися зробити вбрання у двох кольорах, аби прихильниці класичних кольорів на весіллі також могли перетворитися у "лиходійок", але світлих.