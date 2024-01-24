Зараз вона стверджує, що всього дві речі допомогли їй кардинально перевтілитися. У чому секрет трансформації дівчини, розповідаємо далі.

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Які дві речі до невпізнання змінили зовнішність дівчини

Емілі Броган, австралійка, яка живе в Лондоні, у тікток показала свою трансформацію від простої дівчини із зайвою вагою в красуню, зібравши десятки тисяч лайків.

Дівчина, яка має 450 тисяч підписників, відома здебільшого своїми кулінарними відео, проте кадри її перетворення вразили аудиторію.

За словами Емілі, секретом її змін є дві речі – філер для губ і фізичні вправи.

Як дівчина виглядає зараз: дивіться фото

Блогерка зізналася, що була незадоволена своєю вагою, тому вирішила перейти на правильне харчування і багато часу стала присвячувати фізичним вправам і ходьбі. Зараз, коли вона помітно скинула кілограми, дівчина зосередилася на силових вправах і бігу, щоб зробити більш виразними свої м'язи.

Емілі також змінила колір волосся і зачіску. Вона перетворилася з дівчини зі світло-русявим волоссям на розкішну блондинку з модною стрижкою.

Побачивши зміни дівчини, підписники не втрималися від коментарів.

"Ти жартуєш, я тебе навіть не впізнав. Це те, що ви називаєте сяйвом і здоров'ям", "О боже, я навіть не впізнала тебе", "О боже, я спочатку буквально не зрозуміла цього, тому що думала, що це дві різні людини!", "Я досі не впевнений на 100 відсотків, що це та ж сама людина", – пишуть користувачі.