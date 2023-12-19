У чому секрет блогерки та як вона виглядає, харчуючись без обмежень, розповідаємо далі.

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Як не обмежувати себе у їжі та підтягнути тіло

22-річна лондонська блогерка Ліззі Хай ділиться в інстаграм порадами щодо фітнесу та здорового способу життя. Нещодавно дівчина розповіла, як їй вдалося підтягнути своє тіло без обмежень у їжі.

Вона досягла чудових результатів без дієти й переконана, що тримати тіло у тонусі можна навіть насолоджуючись солодким.

Ліззі поділилася двома фото, щоб показати, як останнім часом змінилося її тіло. На кадрах можна побачити, що блогерка стала більш підтягнутою. Її живіт і стегна стали виразнішими.

Я щодня їм вуглеводи, шоколад або печиво, можу випивати келих вина раз на тиждень, тому що я нормальна людина, яка справді хоче насолоджуватися їжею та своїм життям,

– написала дівчина під кадрами.

У своєму дописі вона пояснила, що підтягнути тіло – це означає наростити м’язи й втратити жир, а також поділилася кількома порадами, що допоможуть це зробити без значних обмежень в їжі.

Щодня можна їсти щось на зразок шоколаду в помірних кількостях, щоб нормалізувати процеси роботи над своїм тілом. Це не дасть вам переїдати або думати про їжу, коли зменшуватимете загальну кількість калорій,

– пояснила фітнес-блогерка.

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Вона також радить дотримуватися структурованого плану тренувань і робити невеликі поступові зміни в харчових звичках, щоб зробити їх більш збалансованими.

Наприклад, замість того, щоб їсти тільки сирну пасту з жирним сиром, додайте трохи білка у свій раціон та замість жирного використовуйте легкий сир,

– зазначила Ліззі.

Дівчина також акцентувала на тому, що важливо зберігати підхід 80/20, коли 80% часу споживаєте велику кількість корисних продуктів, а інші 20% – їжу, корисну для душі.

Зосередьтеся на тому, що ви можете додати, як зробити харчування більш збалансованим, а не на тому, як себе обмежити. Слідкуйте за підтримкою високого рівня білка. Це допоможе наростити м’язову масу,

– наголосила блогерка.

З того часу, як вона поділилася публікацією, кілька тисяч людей вподобали її рекомендації. Підписники дякували дівчині за поради та сказали, що вона виглядає "чудово".