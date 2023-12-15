Тепер дівчина наголошує, що "менше – це краще", коли справа стосується фізичних вправ. У чому полягає підхід блогерки, розповідаємо далі.

До теми Фітнес-блогерка перестала рахувати калорії і все одно схудла: у чому секрет дівчини?

На що дівчина замінила інтенсивні тренування

Кортні Фішер, яка може похвалитися 1,3 мільйонами підписників у тікток, вигоріла від популярних тренувань та почала переїдати.

Мій кортизол зашкалював. Мій рівень гормонів був зависоким, моє тіло було в стані стресу. Я почувалася виснаженою, тому що так сильно напружувала своє тіло, але все одно не мала результату, який хотіла,

– зізналась дівчина в одному з відео.

У той час Кортні часто мала кілька високоінтенсивних інтервальних занять на день та групові тренування.

Через втому та розчарування, а також неможливість схуднути, як вона хотіла, фітнес-інфлюенсерка вирішила створити набагато м’якшу програму вправ під назвою "3 – 2 – 1". Блогерка була здивована, коли цей підхід спрацював.

"3 – 2 – 1" – означає три дні силових тренувань, два дні пілатесу та один день, присвячений кардіотренуванням,

– пояснила Кортні.

Хоча її підхід передбачає тренування шість днів на тиждень, інфлюенсерка стверджує, що цей метод легший, ніж інші.

Як дівчина виглядає зараз: дивіться відео

Вона підкреслює, що день, присвячений кардіотренуванням, має бути гнучким – не обов’язково надмірно пітніти на біговій доріжці.

Мені подобається, коли це тренування виглядає як довга прогулянка,

– зауважує блогерка.

Вона також зазначає, що давно є прихильницею пілатесу, але раніше хвилювалася, що тренування не спалює достатньо калорій. Однак, на її подив, з'ясувалося, що ця вправа творить чудеса в поєднанні з силовими тренуваннями та легкими кардіотренуваннями.

Загалом, дотримуючись певний час методу "3 – 2 – 1", дівчина скинула 10 фунтів (приблизно 4,5 кілограма) і втратила 11 дюймів в талії (орієнтовно 27 сантиметрів).

Зараз я, безсумнівно, у найкращій формі. Відсоток жиру в моєму тілі надзвичайно впав. Я дуже задоволена тим, де я зараз. Тепер я просто підтримую свій результат,

– підсумувала Кортні.

Блогерка також наголосила, що її історія – це просте нагадування, що іноді "менше означає краще".