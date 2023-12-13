Нещодавно вона розповіла про свій прогрес за останній рік. Як змінилась дівчина та що їй допомогло у цьому, розповідаємо далі.

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Як дівчина перестала рахувати калорії та продовжила худнути

Ізабель Морріс відома тим, що ділиться порадами щодо фітнесу в соцмережах. Вона часто публікує позитивний контент про схуднення чи спорт, оскільки хоче, щоб жінки знали, що вони можуть мати чудовий вигляд, не обмежуючи себе у їжі постійно.

Нещодавно інфлюенсерка також розповіла про прогрес, якого досягла за останній рік, і додала, що зворотна дієта їй дуже допомогла. Вона зауважила, що перестала стежити за кількістю калорій, що, здається, дало дивовижний результат.

Дівчина поділилася кількома порівняльними знімками, щоб показати, як змінилося її тіло за останній рік. За 12 місяців вона схудла приблизно на 13 фунтів (понад 5 кілограмів) і задоволена своїм прогресом.

Як змінилась блогерка за рік: дивіться фото

Разом з тим можна помітити, що її тіло виглядає набагато підтягнутішим. Дівчина здається доволі сильною, а її живіт виглядає більш скульптурним.

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Крім того, Ізабель Морріс поділилася кількома фотографіями, на яких показала, як її тіло виглядає у розслабленому стані, щоб нагадати людям, що воно неідеальне, а на деяких знімках може здаватися інакшим, адже дівчина позує та вигинається.

Це був чудовий рік! У 2022 році я вирішила, що справді хочу формувати свою комплекцію, починаючи з осені. З вересня 2022 року до лютого 2023 року я нарощувала м'язову масу. Потім я довго зосереджувалась на повільній і стійкій втраті жиру. Хоча я точно могла би зробити це швидше, я не хотіла займатися чимось надто інтенсивним і робила купу перерв,

– ділиться Ізабель Морріс.

Вона зауважує, що після втрати жиру вона не слідкує за калоріями, а просто залишається уважною до свого тіла.