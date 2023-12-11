У нещодавній публікації інфлюенсерка розповіла про те, як набір ваги змінив її життя. Дівчина каже, що почувається набагато впевненіше. Чому зміна маси так вплинула на блогерку, розповідаємо далі.

Як набір ваги змінив життя блогерки

У 2020 році Емма Апелл важила набагато менше, але зараз, за ​​її словами, стала більш здоровою. Вона стверджує, що самопочуття не пов’язане з тим, як виглядає тіло, оскільки прагнення отримати шість кубиків преса приносило їй дуже мало радості.

Попри те, що зараз Емма набрала вагу, вона все ще має чудовий вигляд. Дівчина регулярно тренується та показує іншим жінкам, як дбати про своє тіло.

Інфлюенсерка вірить у збалансований спосіб життя та заохочує людей зосереджуватися на своєму добробуті, а не на іміджі. Вона каже, що людям варто піклуватися про себе та залишатися активними, а також витрачати час на те, щоб насолоджуватися життям.

Як виглядає блогерка: дивіться фото

Я здоровіша у більшій вазі, тому що зараз я живу активно і живлю своє тіло. Я також насолоджуюся печивом або двома, коли хочу. Я живу активно, але у мене є хороший баланс,

– каже Емма.

Вона додає, що раніше забагато тренувалась і їла занадто мало для свого рівня активності. Блогерка зауважує, що для того, щоб мати шість кубиків преса, потрібен менший відсоток жиру в організмі, а для жінок це насправді не є здоровим.

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник нижньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.

Як змінилась блогерка: дивіться фото

Причина, чому я це говорю, полягає в тому, що 2024 рік наближається, і я знаю, що багато з вас ставитимуть перед собою цілі на новий рік. Я хочу сказати: будь ласка, не ставте за мету мати прес. Це не ключ, який допоможе бути здоровішим чи щасливішим,

– акцентує інфлюенсерка.

Натомість Емма радить ставити цілі, які допоможуть почуватися краще – жити активно, розвивати тіло, а також насолоджуватися шматком пирога, коли хочеться.

Ставте цілі, щоб ви почувалися сильнішими зсередини та зовні. І нехай ваше тіло виглядає так, як воно виглядає, поки працюєте над цим. Після того, як ви створите правильний розпорядок, тоді можна поставити деякі більш конкретні цілі,

– зауважує блогерка.

Вона зазначає, що займатися фітнесом – це не про те, щоб отримати ідеальне тіло, а про роботу над собою, розвиток сили, виклики, щастя та турботу про себе.