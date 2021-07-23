Не відрізниш: блогерка перетворюється на різних світових зірок за допомогою макіяжу

23 липня 2021 , 13:16
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Джерело:

тікток @gillianisme

Азійська тіктокерка стала відома завдяки своїм відео з перевтіленнями у знаменитостей. Для цього вона використовує лише макіяж, перуки та інколи - силіконові накладки. Результат вражає!

Візажистка з ніком @gillianisme доводить, що сила макіяжу просто безмежна, адже на відео замість молодої дівчини щоразу постає нова світова зірка. Їй під силу перетворитись на Одрі Хепберн, Кейт Бланшетт або Майкла Джексона.

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Відео талановитої тіктокерки стали відомі спочатку в азійському тіктоці, а потім – і в європейському. Відео з перевтіленням у Кейт Бланшетт, до прикладу, набрало аж 3,8 мільйона переглядів!

На ньому вона малює нові брови, чіпляє спеціальну накладку на ніс, додає контуринг і вдягає світлу перуку. Наприкінці перед глядачами постає Кейт Бланшетт, яку не відрізниш від справжньої акторки. 

@gillianisme

##fyp ##foryou ##makeupchallenge ##makeuplook ##cateblanchett ##makeuptutorial ##makeuptransformation ##follow ##share ##grow ##1mill ##greenscreenvideo She is

♬ original sound - gillianisme

На іншому відео, яке подивились 1,7 мільйона разів, візажистка майстерно відтворює зовнішність Енн Гетевей. За допомогою макіяжу їй вдалось створити дуже схожу копію американської зірки. Хоч деякі коментатори і зізнається, що вона ніби вийшла з фільму "Сутінки". 

@gillianisme

##foryou ##fyp ##annehathaway ##makeuptutorial ##makeuptransformation ##follow ##share ##greenscreenvideo I love her movies!!! Call me Super fans pls

♬ original sound - gillianisme

Дівчині навіть вдалось на короткий час стати зіркою голлівудського кіно 50-х років минулого століття – Одрі Хепберн. Вона намалювала замість власних тонкий брів – широкі й густі, як у знаменитої акторки, доповнила образ виразним макіяжем та перукою. 

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@gillianisme

##fyp ##fyp ##makeuptransformation ##makeupchallenge ##audreyhepburn ##makeuplook ##follow ##share ##comment ##makeuptutorial ##greenscreenvideo Princess forever

♬ original sound - gillianisme

Перевтілення у чоловічі образи це також не проблема для тіктокерки. До прикладу, у цьому відео вона виглядає точнісінько як "король поп-музики" – Майкл Джексон. За допомогою контуринга дівчина створила схожу форму обличчя, а фірмові обведені чорним очі та кучеряві пасма волосся завершили образ. 

@gillianisme

##foryou ##fyp ##michaeljackson ##peaceandlove ##respect ##solute ##greenscreenvideo ##makeupchallenge he always face the world with the greatest kindness ️

♬ original sound - gillianisme

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Щоразу під відео дівчини можна прочитати десятки коментарів від користувачів, що захоплені творчістю візажистки: 

  • "О боже, ти виглядаєш точнісінько як король поп-музики!"
  • "Твої навички просто приголомшливі"
  • "Це так схоже, що мені навіть страшно"
  • "У мене зламався мозок"
  • "Ти така талановита!"

 

Автор: Ірина Продан