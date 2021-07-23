Не відрізниш: блогерка перетворюється на різних світових зірок за допомогою макіяжу

Азійська тіктокерка стала відома завдяки своїм відео з перевтіленнями у знаменитостей. Для цього вона використовує лише макіяж, перуки та інколи - силіконові накладки. Результат вражає!

Візажистка з ніком @gillianisme доводить, що сила макіяжу просто безмежна, адже на відео замість молодої дівчини щоразу постає нова світова зірка. Їй під силу перетворитись на Одрі Хепберн, Кейт Бланшетт або Майкла Джексона.

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Відео талановитої тіктокерки стали відомі спочатку в азійському тіктоці, а потім – і в європейському. Відео з перевтіленням у Кейт Бланшетт, до прикладу, набрало аж 3,8 мільйона переглядів!

На ньому вона малює нові брови, чіпляє спеціальну накладку на ніс, додає контуринг і вдягає світлу перуку. Наприкінці перед глядачами постає Кейт Бланшетт, яку не відрізниш від справжньої акторки.

На іншому відео, яке подивились 1,7 мільйона разів, візажистка майстерно відтворює зовнішність Енн Гетевей. За допомогою макіяжу їй вдалось створити дуже схожу копію американської зірки. Хоч деякі коментатори і зізнається, що вона ніби вийшла з фільму "Сутінки".

Дівчині навіть вдалось на короткий час стати зіркою голлівудського кіно 50-х років минулого століття – Одрі Хепберн. Вона намалювала замість власних тонкий брів – широкі й густі, як у знаменитої акторки, доповнила образ виразним макіяжем та перукою.

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Перевтілення у чоловічі образи це також не проблема для тіктокерки. До прикладу, у цьому відео вона виглядає точнісінько як "король поп-музики" – Майкл Джексон. За допомогою контуринга дівчина створила схожу форму обличчя, а фірмові обведені чорним очі та кучеряві пасма волосся завершили образ.

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Щоразу під відео дівчини можна прочитати десятки коментарів від користувачів, що захоплені творчістю візажистки: