Не отличишь: блогерша превращается в разных мировых звезд с помощью макияжа

Азиатская тиктокерша стала известна благодаря своим видео с перевоплощениями в знаменитостей. Для этого она использует только макияж, парики и иногда - силиконовые накладки. Результат впечатляет!

Визажистка с ником @gillianisme доказывает, что сила макияжа просто безгранична, ведь на видео вместо молодой девушки каждый раз появляется новая мировая звезда. Ей под силу превратиться в Одри Хепберн, Кейт Бланшетт или Майкла Джексона.

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Видео талантливой тиктокеркши стали известны сначала в азиатском тиктоке, а затем – и в европейском. Видео с перевоплощением в Кейт Бланшетт, к примеру, набрало целых 3,8 миллиона просмотров!

На нем она рисует новые брови, цепляет специальную накладку на нос, добавляет контуринг и надевает светлый парик. В конце перед зрителями предстает Кейт Бланшетт, которую не отличишь от настоящей актрисы.

На другом видео, которе посмотрели 1,7 миллиона раз, визажистка мастерски воспроизводит внешность Энн Хэтэуэй. С помощью макияжа ей удалось создать очень похожую копию американской звезды. Хотя некоторые комментаторы и признаются, что она будто вышла из фильма "Сумерки".

Девушке даже удалось на короткое время стать звездой голливудского кино 50-х годов прошлого века – Одри Хепберн. Она нарисовала вместо собственных тонких бровей – широкие и густые, как у знаменитой актрисы, дополнила образ выразительным макияжем и париком.

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Перевоплощение в мужские образы это также не проблема для тиктокеркши. К примеру, в этом видео она выглядит точно как "король поп-музыки" – Майкл Джексон. С помощью контуринга девушка создала похожую форму лица, а фирменные обведены черным глаза и вьющиеся пряди волос завершили образ.

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Каждый раз под видео девушки можно прочитать десятки комментариев от пользователей, восхищенных творчеством визажистки: