Блогерка показала неочікувану перевагу зеленого кольору волосся: кумедне відео

Блогерка помалювала волосся в зелений колір і дуже здивувалася. Тепер дівчина може стати справжньою зіркою кінематографу.

Американка на ім’я Лена – популярна блогерка у тіктоці, яка постійно експериментує зі своїм волоссям. Вона вже малювала його в рожеві, леопардові, фіолетові та інші кольори. А в одному із недавніх відео дівчина взагалі наважилася на зелений відтінок, який здивував усіх підписників.

Цікаво Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

На перший погляд здається, що тут немає нічого особливого, враховуючи те, що дівчина постійно експериментує із кольором волосся. Але ні – все значно цікавіше.

Блогерка була дуже задоволена зеленим кольором / Скриншот тікток urboygarry

Блогерка показала, як вона помалювалась у зелений колір. Згодом вона зрозуміла, що цей відтінок ідеально підходить для технології хромакей. Її практично завжди використовують у фантастичних фільмах: так додають спецефекти. Адже зелений колір найкраще підходить для комп’ютерної обробки.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Дівчина це яскраво продемонструвала: вона відтворила на своїй голові відомий кліп Ріка Естлі на пісню Never Gonna Give You Up. Погодьтесь, виглядає це трішки дивно, але дуже кумедно.

Дівчина відтворила кліп Ріка Естлі / Скриншот тікток urboygarry

Підписники блогерки були в захваті від такого несподіваного повороту у відео. Воно набрало майже 9 мільйонів переглядів. Ось найпопулярніші коментарі:

Цікаво Прощавай: 15 хлопців, які зістригли довге волосся і шалено змінилися: фото