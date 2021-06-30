Хлопці звернулися за порадою щодо свого волосся до незнайомців із розважального ресурсу Reddit. Ті порадили їм спробувати коротку зачіску – і вони це зробили. Ось результати цих несподіваних перевтілень.

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Хлопець відрощував волосся два роки і попрощався з ним

Фото Reddit

Як йому краще?

Фото Reddit

Хлопець не стригся аж 7 років!

Фото Reddit

"Люблю довге волосся, але хотів повернутися до короткої стрижки. На фото зліва моє волосся так відросло за один рік"

Фото Reddit

Вау!

Фото Reddit

"6 років відрощував волосся, і от сьогодні таки вирішив піти постригтися"

Фото Reddit

Гарний вибір!

Фото Reddit

"Я відрощував волосся з 2017 року і ось наважився на стрижку"

Фото Reddit

"Півтора року не стригся"

Фото Reddit

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"Я ходив з довгим волоссям 4 роки, а тепер виглядаю так"

Фото Reddit

 

 