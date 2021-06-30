Ребята обратились за советом относительно своих волос к незнакомцам из развлекательного ресурса Reddit. Те посоветовали им попробовать короткую прическу – и они это сделали. Вот результаты этих неожиданных перевоплощений.
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Парень отращивал волосы два года и попрощался с ними
Фото Reddit
Как ему лучше?
Фото Reddit
Парень не стригся аж 7 лет!
Фото Reddit
"Люблю длинные волосы, но хотел вернуться до короткой стрижки. На фото слева мои волосы так отросли за один год"
Фото Reddit
Вау!
Фото Reddit
"6 лет отращивал волосы, и вот сегодня таки решил пойти постричься"
Фото Reddit
Хороший выбор!
Фото Reddit
"Я отращивал волосы с 2017 года и вот решился на стрижку"
Фото Reddit
"Полтора года не стригся"
Фото Reddit
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"Я ходил с длинными волосами 4 года, а теперь выгляжу так"
Фото Reddit