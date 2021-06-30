Ребята обратились за советом относительно своих волос к незнакомцам из развлекательного ресурса Reddit. Те посоветовали им попробовать короткую прическу – и они это сделали. Вот результаты этих неожиданных перевоплощений.

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Парень отращивал волосы два года и попрощался с ними

Фото Reddit

Как ему лучше?

Фото Reddit

Парень не стригся аж 7 лет!

Фото Reddit

"Люблю длинные волосы, но хотел вернуться до короткой стрижки. На фото слева мои волосы так отросли за один год"

Фото Reddit

Вау!

Фото Reddit

"6 лет отращивал волосы, и вот сегодня таки решил пойти постричься"

Фото Reddit

Хороший выбор!

Фото Reddit

"Я отращивал волосы с 2017 года и вот решился на стрижку"

Фото Reddit

"Полтора года не стригся"

Фото Reddit

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"Я ходил с длинными волосами 4 года, а теперь выгляжу так"

Фото Reddit

 

 