Блогерша показала неожиданное преимущество зеленого цвета волос: видео
Источник:Tik Tok urboygarry
Блогерша покрасила волосы в зеленый цвет и очень удивилась. Теперь девушка может стать настоящей звездой кинематографа.
Американка по имени Лена – популярная блогера в тиктоке, которая постоянно экспериментирует со своими волосами. Она уже рисовала их в розовые, леопардовые, фиолетовые и другие цвета. А в одном из недавних видео девушка вообще решилась на зеленый оттенок, который удивил всех подписчиков.
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На первый взгляд кажется, что здесь нет ничего особенного, учитывая то, что девушка постоянно экспериментирует с цветом волос. Но нет – все гораздо интереснее.
Блогерша была очень удовлетворена зеленым цветом / Скриншот тикток urboygarry
Блогерша показала, как она перекрасилась в зеленый цвет. Впоследствии она поняла, что этот оттенок идеально подходит для технологии хромакей. Ее практически всегда используют в фантастических фильмах: так добавляют спецэффекты. Ведь зеленый цвет лучше всего подходит для компьютерной обработки.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Девушка это ярко продемонстрировала: она воспроизвела на голове известный клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up. Согласитесь, выглядит это немного странно, но очень забавно.
Девушка воспроизвела клип Рика Эстли / Скриншот тикток urboygarry
Подписчики блогершы были в восторге от такого неожиданного поворота в видео. Оно набрало почти 9 миллионов просмотров. Вот самые популярные комментарии:
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- Тебе нужно осветлить волосы, чтобы твоя голова превратилась в теннисный мяч.
- Пожалуйста, нарисуй на голове цветы, чтобы она стала похожа на поляну.
- Однажды я была на концерте, и возле меня меня стоял парень с зелеными волосами. Когда выключили свет, его волосы буквально засветились в темноте.