Американка на ім’я Лена – популярна блогерка у тіктоці, яка постійно експериментує зі своїм волоссям. Вона вже малювала його в рожеві, леопардові, фіолетові та інші кольори. А в одному із недавніх відео дівчина взагалі наважилася на зелений відтінок, який здивував усіх підписників.
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На перший погляд здається, що тут немає нічого особливого, враховуючи те, що дівчина постійно експериментує із кольором волосся. Але ні – все значно цікавіше.
Блогерка була дуже задоволена зеленим кольором / Скриншот тікток urboygarry
Блогерка показала, як вона помалювалась у зелений колір. Згодом вона зрозуміла, що цей відтінок ідеально підходить для технології хромакей. Її практично завжди використовують у фантастичних фільмах: так додають спецефекти. Адже зелений колір найкраще підходить для комп’ютерної обробки.
Дівчина це яскраво продемонструвала: вона відтворила на своїй голові відомий кліп Ріка Естлі на пісню Never Gonna Give You Up. Погодьтесь, виглядає це трішки дивно, але дуже кумедно.
Дівчина відтворила кліп Ріка Естлі / Скриншот тікток urboygarry
Підписники блогерки були в захваті від такого несподіваного повороту у відео. Воно набрало майже 9 мільйонів переглядів. Ось найпопулярніші коментарі:
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- Тобі потрібно висвітлити волосся, щоб твоя голова перетворилася у тенісний м’яч.
- Будь ласка, намалюй на своїй голові квіти, щоб вона стала схожа на галявину.
- Одного разу я була на концерті, і біля мене стояв хлопець із зеленим волоссям. Коли вимкнули світло, його волосся буквально засвітилося у темряві.