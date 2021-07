Американка по имени Лена – популярная блогера в тиктоке, которая постоянно экспериментирует со своими волосами. Она уже рисовала их в розовые, леопардовые, фиолетовые и другие цвета. А в одном из недавних видео девушка вообще решилась на зеленый оттенок, который удивил всех подписчиков.

На первый взгляд кажется, что здесь нет ничего особенного, учитывая то, что девушка постоянно экспериментирует с цветом волос. Но нет – все гораздо интереснее.

Блогерша была очень удовлетворена зеленым цветом / Скриншот тикток urboygarry

Блогерша показала, как она перекрасилась в зеленый цвет. Впоследствии она поняла, что этот оттенок идеально подходит для технологии хромакей. Ее практически всегда используют в фантастических фильмах: так добавляют спецэффекты. Ведь зеленый цвет лучше всего подходит для компьютерной обработки.

Девушка это ярко продемонстрировала: она воспроизвела на голове известный клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up. Согласитесь, выглядит это немного странно, но очень забавно.

Девушка воспроизвела клип Рика Эстли / Скриншот тикток urboygarry

Подписчики блогершы были в восторге от такого неожиданного поворота в видео. Оно набрало почти 9 миллионов просмотров. Вот самые популярные комментарии:

