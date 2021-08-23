Блогерка показала, як виглядає без макіяжу: її просто не впізнати

Британська блогерка здивувала своїх підписників фотографією без макіяжу. Вони ніколи не бачили, як дівчина виглядає без косметики. Різниця справді вражає.

Ліззі Тернер – британська модель та б’юті-блогерка, за якою стежать понад 170 тисяч підписників в інстаграмі. Дівчина частенько тішить своїх фанатів красивими фотографіями та порадами щодо косметики.

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Нещодавній пост Ліззі викликав справжній фурор: відео, де вона показала себе без макіяжу, отримало понад 70 тисяч вподобань. Зазвичай публікації дівчини набирають кілька тисяч лайків.

Ось, як Ліззі виглядає із макіяжем

Ліззі любить робити собі яскравий мейкап / Фото інстаграм elizabethkayeturner

Фото Ліззі без макіяжу. Оце так!

Ліззі без макіяжу / Скриншот інстаграм elizabethkayeturner

Підписники оцінили перевтілення Ліззі / Скриншот інстаграм elizabethkayeturner

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Підписники блогерки були вражені таким перевтіленням. Вони підтвердили, що дівчина виглядає однаково красиво як з макіяжем, так і без нього: